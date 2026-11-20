Washington -Nino- Collado, doctor en liderazgo educativo, maestro y director de escuelas en los Estados Unidos, nacido en Jánico, República Dominicana, dijo ser muy optimista respecto de la educación dominicana y que la ve con el deseo de hacer las cosas mejor, pero reconoce que en educación nunca se llega a un punto, porque siempre hay que seguir aprendiendo.

Invitado por EDUCA a su Congreso Aprendo 2026, Collado consideró que la inteligencia artificial hay que interpretarla como una lima para sacarle filo y pulir los conocimientos, sin prescindir del cerebro humano, que es donde se concentra la inteligencia emocional, diferente de las computadoras.

Exhortó a los maestros a soltar el miedo de usar la inteligencia artificial, a tener la mente abierta y a convertirla en un instrumento eficiente de enseñanza, sin considerar que los alumnos la pudieran utilizar en su contra o sin presentar a los alumnos como desleales.

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También exhortó a los maestros a cambiar los paradigmas de la evaluación, porque los estudiantes y niños crecen siempre empujando hacia los límites de lo que está permitido, y esa es una conducta natural.

Niño Collado dijo que con la educación hay que volver al punto de origen, asumir el currículo de competencias y determinar qué es lo que necesitan saber los estudiantes, y que los maestros estén con ellos para acompañarles en la búsqueda y obtención del conocimiento.

Dijo que no hay fórmulas mágicas para resolver los temas y desafíos de la educación, y que los maestros tienen que dedicar tiempo a la formación y a la planificación.

Nino Collado fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en el programa ¿Y tú…qué dices? que se difunde todos los días por AcentoTV.

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