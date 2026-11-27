Eric Raful, abogado, sugiere que como consecuencia de la distancia entre los que dicen las constituciones y la realidad, el mundo se ha desvinculado de los deberes sociales y por eso hoy día la incredibilidad afecta seriamente los procesos democráticos. Así lo planteó en el VIII Congreso Mundial de Justicia Constitucional, que se llevó a cabo recientemente en Bolivia, donde el fue expositor con el tema "Del Derecho Social al Estado Social".

Sostiene que hay un ritual vacío en la ejecución de los derechos que se garantizan en la Constitución dominicana. En materia de derechos, dijo, una cosa es lo que se establece en las letras y otra es la que ocurre en la realidad. Dijo que la Constitucional es una aspiración, que poco a poco un régimen democrático deberá ir cumpliendo.

Explicó que un punto clave es lo que propone nuestra Constitución en su artículo 68, sobre las garantías de los derechos fundamentales, porque allí además de garantizar la efectividad de los derechos, queda claro que “los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad”. Raful sostiene que en parte la Constitución deja claro que son todos los poderes estatales, incluyendo el Congreso, la Justicia, y el gobierno quienes deben garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos.

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Las mujeres y los hombres, aunque tienen iguales derechos, dijo, se aplican de formas distintas. Un analfabeto tiene igual derecho que un alfabetizado, pero su acceso a la información y a sus derechos es diferente. La intimidad pública de los ciudadanos reconocidos no se maneja de la misma forma que con los ciudadanos comunes.

Sostuvo que la Inteligencia Artificial llega como un punto de apoyo para que haya más acceso y más divulgación, pero al mismo tiempo contribuye con la concentración del poder y del dinero en menos personas. Dice que el Estado social y de derecho no se puede decretar, sino construir, y que esa es una aspiración de la sociedad dominicana.

Eric Raful fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en el programa ¿Y tú…qué dices? que se divulga todos los días por AcentoTV.