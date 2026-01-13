A las siete de la mañana, cuando inicia la jornada informativa, Mirada Femenina se presenta como un espacio imprescindible para comprender la realidad nacional con mirada plural, rigurosa y crítica.

En esta nueva entrega, el programa se adentra en los temas que marcan la agenda pública: el proceso judicial por la tragedia del Jet Set, la intensa búsqueda de la niña Brianna con apoyo internacional, el debate sobre el gasto en salud y sus implicaciones en la calidad de vida, la reforma policial como eje de la seguridad ciudadana, las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Estados Unidos y las controversias legislativas que generan fuertes cuestionamientos en el escenario político actual.

Con la conducción de Esmerarda Montero, Indhira Suero y Elvira Lora, periodistas y académicas reconocidas por su capacidad de análisis y su compromiso con la comunicación responsable, el programa ofrece diversidad de enfoques y profundidad crítica en cada discusión.

Sintoniza Mirada Femenina todos los días a las 7:00 de la mañana por el canal de YouTube AcentoTV y en televisión a través del canal 38 de Claro TV y Altice, y comienza tu día con el debate y la reflexión que marcan la diferencia.

