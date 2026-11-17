Yubarta, espacio insignia de Cayo Levantado Resort, perteneciente al Grupo Piñero, recibió el Premio Jaragua en la categoría Diseño Arquitectónico Hotelero, durante la primera edición de estos galardones, por una propuesta que combina arquitectura, interiorismo y paisajismo con elementos de la naturaleza y la identidad local.

El reconocimiento destaca el trabajo de Bosques Urbanos y Natalia Frach en la conceptualización, dirección creativa y diseño integral del espacio, concebido para integrar sus instalaciones al paisaje y al contexto cultural de Cayo Levantado, en Samaná.

Los Premios Jaragua fueron creados para reconocer el talento local y promover una práctica arquitectónica vinculada con la identidad cultural, la calidad de vida y el desarrollo sostenible de las ciudades.

Diseño arquitectónico y sostenibilidad

Andrés Roselló, director de Sostenibilidad de Piñero, señaló que el reconocimiento refleja la visión del grupo empresarial de incorporar criterios de sostenibilidad en el desarrollo y la gestión de sus proyectos turísticos.

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«En Piñero entendemos que la sostenibilidad debe estar presente en la forma en que concebimos, desarrollamos y gestionamos nuestros proyectos. Yubarta, en Cayo Levantado Resort representa esa visión: un espacio donde arquitectura, naturaleza e identidad se integran para ofrecer una experiencia con sentido y propósito», expresó.

El ejecutivo agregó que el grupo busca impulsar una actividad turística que genere valor para los destinos y contribuya a preservar su patrimonio natural y cultural.

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La propuesta de Yubarta contempla la relación entre el diseño de los espacios, el paisaje y la identidad de Cayo Levantado. Su concepción integra arquitectura, interiorismo y paisajismo como parte de una experiencia vinculada con las características naturales y culturales del destino.

El galardón reconoce una iniciativa que procura combinar el diseño arquitectónico y la experiencia hotelera con el respeto por el entorno donde se desarrolla la actividad turística.

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