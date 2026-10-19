Turismo entrega calles renovadas en la Ciudad Colonial con inversión de RD$ 221 millones

El ministro de Turismo, David Collado, entregó este lunes las obras de rehabilitación de la calle Colón y de los tramos norte y sur de la calle Hostos, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, con lo que concluyen las intervenciones viales previstas en esta etapa del programa.

Los trabajos entregados tuvieron un costo de RD$ 61.5 millones y forman parte del Plan de Rehabilitación de Calles Priorizadas en la Ciudad Colonial, cuya inversión total asciende a RD$ 221 millones.

La intervención en la calle Colón abarcó el tramo comprendido entre Vicente Celestino Duarte y el Fuerte del Ángulo. En la calle Hostos norte, los trabajos incluyeron el segmento entre las calles Mercedes y Arzobispo Meriño, mientras que en Hostos sur se intervino el tramo entre Padre Billini y José Gabriel García.

Collado explicó que las obras buscan mejorar la infraestructura urbana, facilitar la movilidad peatonal y vehicular y contribuir a la recuperación del patrimonio de la zona.

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El ministro también informó que la etapa final de las intervenciones concluirá en diciembre, con el objetivo de que no queden calles cerradas por los trabajos pendientes del programa, correspondiente a la segunda etapa financiada con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Asimismo, destacó otras inversiones realizadas por el Ministerio de Turismo en la Ciudad Colonial, entre ellas la restauración de monumentos, iglesias y museos, además de la reparación de más de un centenar de viviendas y la pintura de fachadas en sectores del entorno.

Mejoras en calles y aceras

En la calle Colón se colocaron adoquines de alto tránsito en tonos rojo y gris oscuro en el tramo entre Vicente Celestino Duarte y General Cabral. Desde esta última vía hasta el Fuerte del Ángulo se instalaron pavimento asfáltico y aceras de tabletas de hormigón gris.

Los trabajos también incluyeron la rehabilitación del sistema pluvial, la recuperación de imbornales, la instalación de bancos y bolardos, la señalización vial y labores de paisajismo.

En el tramo sur de la calle Hostos se renovaron los pavimentos con tabletas de hormigón rojo y adoquines negros, además de incorporar asfalto en el segmento entre Arzobispo Portes y José Gabriel García. También se realizaron mejoras en el drenaje y se instalaron previsiones para redes eléctricas y de comunicaciones.

En Hostos norte se sustituyeron pavimentos y se colocaron tabletas rojas en las aceras del tramo entre Mercedes y Juan Isidro Pérez. En el segmento comprendido entre Juan Isidro Pérez y Arzobispo Meriño, se instalaron ladrillos cerámicos en la acera de la calle Emiliano Tejera.

Esta última intervención incluyó canalizaciones para el alumbrado público, colocación de bolardos metálicos y pintura de barandas.

Las obras forman parte del programa de recuperación de la infraestructura de la Ciudad Colonial, uno de los principales espacios históricos y turísticos de Santo Domingo.

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