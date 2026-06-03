El sector turístico dominicano continúa fortaleciendo sus esfuerzos en materia de sostenibilidad con la implementación de Ruta PET, una iniciativa que promueve la separación, recolección y valorización del plástico PET generado en hoteles.

El proyecto surge como respuesta a uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente la industria de viajes: reducir el uso de plásticos de un solo uso, transformar sus operaciones hacia modelos más sostenibles y fomentar una mayor conciencia ambiental entre colaboradores y consumidores.

La iniciativa comenzó con la primera fase en Santo Domingo y contempla su expansión gradual a otras zonas turísticas del país. Actualmente participan 16 hoteles de la capital, cuyos equipos han incorporado procesos de separación de residuos para facilitar la recuperación del plástico PET utilizado en sus operaciones diarias.

Como parte del acuerdo, Recolectiva se encarga de retirar el material recuperado en los hoteles afiliados a la AHSD, mientras que NUVI desarrolla jornadas de sensibilización y capacitación sobre reciclaje y economía circular dirigidas al personal hotelero.

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Los resultados evidencian el potencial del modelo. Desde su puesta en marcha se han recuperado más de 14,500 libras de material PET, una cantidad equivalente a más de 362,000 botellas plásticas que han sido desviadas del flujo tradicional de residuos. Según los organizadores, este volumen evitó además que aproximadamente 18 camiones de basura llegaran a los vertederos.

Más de 350 colaboradores del sector hotelero han recibido formación sobre separación de residuos, reciclaje y manejo adecuado de materiales aprovechables, fortaleciendo así la cultura ambiental dentro de las operaciones turísticas.

La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, destacó que iniciativas como Ruta PET contribuyen a fortalecer la competitividad del turismo dominicano y responden a las nuevas exigencias de viajeros y mercados internacionales cada vez más orientados hacia prácticas sostenibles.

“Hablar de turismo sostenible no es hablar de una tendencia. Es hablar de competitividad, de futuro y de responsabilidad. Este proyecto demuestra que la sostenibilidad puede aterrizarse en acciones concretas: hoteles participando, equipos capacitándose en manejo correcto de residuos, plástico PET siendo recuperado y aliados colaborando para que esos empaques tengan una nueva ruta”, afirmó.

Lendor señaló que el compromiso ambiental del sector hotelero continúa creciendo y adelantó que la meta es incorporar más establecimientos afiliados a Asonahores al programa. Asimismo, reveló que ya existen conversaciones con hoteleros de Santiago y Bayahíbe para extender el alcance de la iniciativa a otros polos turísticos del país.

El funcionamiento de Ruta PET se basa en un esquema colaborativo. Los hoteles participantes separan el plástico PET desde su origen y reciben acompañamiento técnico para realizar correctamente el proceso. Posteriormente, el material es recolectado, transportado, clasificado y preparado para continuar hacia procesos de reciclaje que permitan su reincorporación a nuevas cadenas productivas.

Para Bepensa Dominicana, como parte del Sistema Coca-Cola, la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia orientada a promover la correcta gestión de los envases una vez concluye su uso por parte del consumidor.

Juan Amell, director de Asuntos Corporativos de Bepensa Dominicana, explicó que la recuperación de materiales aprovechables es un componente fundamental de los esfuerzos de sostenibilidad impulsados por la empresa.

“Como industria de bebidas, entendemos que el envase no termina su historia cuando llega al consumidor. Nuestro compromiso es seguir impulsando soluciones que permitan que esos empaques puedan recuperarse, reciclarse y volver a incorporarse a una cadena de valor”, expresó.

Amell destacó además que proyectos como Ruta PET fortalecen la colaboración entre empresas, organizaciones especializadas y el sector turístico para incrementar las tasas de recuperación de materiales y reducir el impacto ambiental de los residuos.

Los aliados involucrados consideran que esta iniciativa representa un paso importante hacia la consolidación de República Dominicana como un destino turístico cada vez más amigable con el medio ambiente.

Aunque la primera fase se concentra en Santo Domingo, visualizan oportunidades para que el modelo continúe evolucionando y pueda adaptarse gradualmente a otros espacios donde la gestión responsable del PET genere beneficios ambientales y operativos.

Ruta PET se enmarca en los principios de la economía circular, un modelo que busca mantener los materiales en uso durante el mayor tiempo posible mediante su reutilización y reciclaje. Bajo este enfoque, los residuos dejan de verse como desechos y se convierten en recursos que pueden reincorporarse a nuevos procesos productivos, reduciendo la presión sobre los recursos naturales y disminuyendo la cantidad de basura enviada a los vertederos.

Con esta iniciativa, el sector turístico dominicano y sus aliados buscan demostrar que la sostenibilidad puede integrarse de manera práctica, colaborativa y escalable a las operaciones hoteleras, contribuyendo tanto a la protección ambiental como a la competitividad del país como destino turístico.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más