República Dominicana recibió 10,043,476 visitantes entre enero y octubre de 2026, con lo que superó por primera vez la barrera de los 10 millones en los primeros diez meses del año y estableció un nuevo récord en las llegadas turísticas.

La cifra representa un crecimiento de 8.2 % respecto al mismo período de 2025, de 10.5 % frente a 2024 y de 62 % en comparación con 2019.

Durante su acostumbrada conferencia de prensa para presentar el comportamiento del sector, el ministro de Turismo, David Collado, informó que el país recibió 7,760,625 turistas por vía aérea y 2,282,851 cruceristas por vía marítima.

«Cuando sumamos esos dos tipos de llegadas por las vías aérea y marítima, tenemos el gran número: 10,043,476 de visitantes. Otro récord en la historia de nuestro turismo», afirmó Collado.

El funcionario destacó que el país alcanzó los 10 millones de visitantes en octubre, antes de lo ocurrido en años anteriores. En 2023 y 2024, esa cantidad se alcanzó en diciembre, mientras que en 2025 se logró en noviembre.

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Llegadas de turistas y cruceristas en octubre

Solo en octubre, República Dominicana recibió 812,640 visitantes, para un aumento de 17.6 % respecto al mismo mes de 2025, de 12.9 % frente a 2024 y de 85.9 % en comparación con 2019.

De ese total, 627,042 llegaron por vía aérea, un crecimiento de 5.7 % respecto a octubre de 2025, de 13.1 % frente a 2024 y de 68.5 % en comparación con 2019.

Por vía marítima arribaron 185,598 cruceristas, lo que representa un incremento de 89.3 % respecto al mismo mes de 2025, de 12 % frente a 2024 y de 185.8 % en comparación con 2019.

Principales mercados emisores

Estados Unidos encabezó la llegada de turistas en octubre, con el 35 % del total. Le siguieron Canadá y Colombia, con un 11 % cada uno; Argentina, con 7 %; Perú y Puerto Rico, con 4 %; y Reino Unido y México, con 3 % cada uno.

En cuanto a las llegadas aéreas, el aeropuerto de Punta Cana concentró el 51 % de los vuelos recibidos durante el mes; Las Américas, el 29 %; el Cibao, el 11 %; el Higüero, el 4 %; Puerto Plata, el 3 %; y La Romana y Samaná, un 1 % cada uno.

Los vuelos procedieron principalmente de Estados Unidos, que representó el 41 %; Panamá, con 9 %; Colombia, con 8 %; Canadá, con 7 %; Puerto Rico, con 5 %; Perú, con 4 %; México, España y Argentina, con 3 % cada uno, y Cuba, con 2 %.

Ocupación hotelera y satisfacción de los turistas

Collado informó que la ocupación hotelera alcanzó el 61 % en octubre. Asimismo, indicó que los visitantes calificaron su satisfacción con el destino con una puntuación de 4.5 sobre cinco.

Según los resultados presentados por el Ministerio de Turismo, el 93 % de los turistas manifestó que regresaría al país, mientras que el 66 % dijo que recomendaría el destino.

El ministro proyectó que, de mantenerse el ritmo de crecimiento de las llegadas, República Dominicana cerrará 2026 con más de 12.5 millones de visitantes.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más