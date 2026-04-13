El sector turístico dominicano inició 2026 con resultados sólidos pese a la coyuntura internacional, de acuerdo con el ministro de Turismo, David Collado. Entre enero y marzo, el país recibió 3,710,374 visitantes, lo que representa un crecimiento de 10.8% en comparación con el primer trimestre de 2025.

El total se divide en dos segmentos: los turistas, que sumaron 2,603,777 —con un aumento de 12.2 % respecto al año anterior—, y los cruceristas, que alcanzaron 1,106,597, con un incremento de 7.6 % frente al mismo período de 2025.

Solo en marzo, República Dominicana registró la llegada de 1,305,866 visitantes, un 14.0 % más que en el mismo mes de 2025.

De ese total, 953,758 correspondieron a turistas, de los cuales 831,998 fueron extranjeros, representando el 87 % del total, mientras que los étnicos —dominicanos residentes en el exterior— sumaron 121,760, equivalente al 13 % restante. Los cruceristas que llegaron a puertos dominicanos en marzo fueron 352,108, un 8.1% más que en marzo de 2025.

Semana Santa: 333,381 visitantes y La Altagracia como destino líder

El período de Semana Santa también dejó resultados positivos. Durante esos días, ingresaron al país 333,381 visitantes, distribuidos entre 250,615 turistas 82,766 cruceristas.

El 70 % de los visitantes se hospedó en hoteles. En cuanto a la distribución geográfica, La Altagracia —que concentra destinos como Punta Cana y Bávaro— se consolidó como el principal polo receptor con el 59 % de las llegadas. Le siguió Santo Domingo con el 11 %, Puerto Plata con el 6 %, y el resto de los destinos del país concentró el 24 % restante.

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Katheryn Luna

Editora de Economía

Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL.

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