El turismo dominicano mantiene su crecimiento al recibir 7,197,844 personas, lo que representa un incremento de 3.2 % con relación al mismo período del 2024, 14 % respecto al 2023 y 49 % en comparación con 2019, informó el ministro de Turismo (Mitur), David Collado.

El funcionario informó que solo en el mes de julio, el país recibió un total de 863,785 por la vía aérea, 6.5 % por encima del mismo mes del 2024. También en julio, República Dominicana recibió 189,051 cruceristas.

Informó que en el período enero-julio 2025, el país recibió 5,377,878 por vía aérea, lo que representa un incremento de 1.7 % con relación al mismo período del pasado año.

Ese crecimiento también se refleja por vía marítima, con la llegada de 1,819,966 cruceristas, lo que representa un incremento de un 3.2 % en los primeros 7 meses de este año en comparación con el 2024.

"Eso significa que solo en el mes de julio el país recibió 1,052,836 visitantes, lo que representa un aumento de 3.4 % respecto al año pasado, 12 % con el 2023 y 56 % por encima del 2019″, indicó el ministro Collado.

Los países emisores que más visitantes aportaron fueron Estados Unidos con un 52 %, Canadá con 7 %, Argentina y Puerto Rico con 6 %. Le siguen Colombia con 4 %, México 3 % y España, Brasil y Chile con 2%.

Los aeropuertos que más turistas recibieron fueron Punta Cana con 59 %, Las Américas con 23 % y el Cibao con 13 %, Puerto Plata 3 % y un 1 % La Romana y otros.

Collado destacó que gracias a la gran alianza público-privada el turismo seguirá creciendo y diversificándose.

