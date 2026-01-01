El Ministerio de Turismo informó que el destino Puerto Plata tiene programado recibir 72 cruceros en este enero que comienza este día 1 del año 2026.

Treinta de estos arribarán por la terminal Amber Cove, mientras los otros 42 por la de Taíno Bay, consolidando a la provincia como uno de los principales puertos de cruceros del Caribe.

Este flujo de cruceristas representa un impacto positivo directo para la economía local y beneficia a comunidades, emprendedores, guías turísticos, transportistas y al comercio en general, destacó Turismo en sus redes sociales.

El organismo reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la organización, la seguridad y la calidad de los servicios. Esto, a fin de garantizar una experiencia memorable para todos los visitantes que llegan por vía marítima al destino Puerto Plata.

