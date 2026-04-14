Ministro Collado recibe visita de la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos

El ministro de Turismo, David Collado, recibió la visita oficial de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Campos, con quien revisó las "sólidas" e "históricas" relaciones entre ambas naciones, con especial énfasis en el sector turístico.

El ministro Collado calificó de "extraordinariamente armoniosa" la reunión, celebrada en su despacho, donde se reafirmaron los lazos de cooperación entre Estados Unidos y República Dominicana.

A su llegada al Ministerio de Turismo, la embajadora Campos fue recibida con una muestra representativa de la riqueza cultural del país, que incluyó presentaciones de bailarines y músicos tradicionales dominicanos, así como una exposición de artesanías elaboradas por representantes de diversas regiones, destacando la diversidad cultural y el talento local.

Durante el encuentro, las autoridades intercambiaron opiniones sobre el desempeño del sector turístico en República Dominicana, resaltando su crecimiento sostenido y la relevancia de Estados Unidos como principal mercado emisor de turistas hacia el país.

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La embajadora estuvo acompañada por el cónsul general de los Estados Unidos, William Swaney, y el consejero Político y Económico, Ali Nadir.

Este encuentro reafirma el compromiso de ambas naciones de continuar impulsando iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo sostenible del turismo y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

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