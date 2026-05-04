El sábado nueve de mayo venidero se monta, en el Gran Teatro Tlaxco del Hotel Xcaret, la gala de los XIII Premios Platino Xcaret del Cine Iberoamericano, a la cual están convocados centenares de talentos (directores, actores, personalidades, empresarios de la industria audiovisual, ejecutivos de medios de comunicación vinculados y periodistas de cobertura).

La propiedad, que para el caso de esta edición asigna su marca con base en el acuerdo firmado por EGEDA y FIPCA, con Grupo Xcaret y el Ayuntamiento de Madrid, suele asimilarse sólo como parte de la logística propia del evento. Pero, la existencia y operación del Xcaret, puede perfectamente tomarse como referencia para industrias caribeñas y latinoamericanas del turismo, incluyendo la dominicana.

El hotel, que tiene calificación de cinco diamantes y propone el sistema All-Fun Inclusive®, el cual ofrece al visitante, además del alojamiento y los servicios de alimentación, otras ofertas de entretenimiento.

Los Premios Platino son montados por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca), con el apoyo de las academias e institutos de cine iberoamericanos y numerosos patrocinadores.

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Los premios fueron gestados tras reuniones de Egeda desde 2010, con el objetivo de convertirse en la principal ventana para mostrar la cinematografía iberoamericana y también generar un star system iberoamericano que permita a las películas trascender fronteras.

En el país, la participación de los medios dominicanos está a cargo de la agencia Stímulos Creativos, de la escritora y conferencista motivacional Irene Morillo.

Lecciones del turismo mexicano

El haber estado ya varias veces en el Hotel Xcaret deja ver experiencias y lecciones diseñadas para marcar positivamente la estancia y que podrían ser adaptadas por el turismo dominicano:

La arquitectura de Xcaret se integra a la naturaleza a la vez que rinde homenaje a las tradiciones de México, preservando no solo los recursos naturales, sino también el legado cultural del país.

se integra a la naturaleza a la vez que rinde homenaje a las tradiciones de México, preservando no solo los recursos naturales, sino también el legado cultural del país. El hotel, en gran parte, fue construido reutilizando los materiales del suelo removidos al iniciar la construcción: piedras, arena y tierra.

No se utilizan botellas de plástico. Todas son de vidrio.

Los lápices y bolígrafos en las habitaciones son producidos artesanalmente a partir de papel de periódico desechado.

El brazalete al huésped al ingresar al hotel es un dispositivo electrónico que permite abrir las puertas de la habitación, funcionar como tarjeta de crédito y tomarse fotografías en los puntos de mayor atractivo de la propiedad. Estas son remitidas digitalmente a la televisión de la habitación, donde el huésped puede verlas y ordenar su impresión en álbumes que pueden ser recogidos en la tienda, mediante pago.

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El hotel protege especies de fauna y flora endémicas y auspicia la artesanía de diversos pueblos originarios, entre ellos la cultura Huichol, cuyas impresionantes y multicolores piezas, se ofertan en tienda y forman parte de la decoración de la propiedad.

cuyas impresionantes y multicolores piezas, se ofertan en tienda y forman parte de la decoración de la propiedad. El Hotel Xcaret construyó una planta purificadora de agua operada por los vecinos de una comunidad cercana.

El turismo mexicano implica lecciones que debe estudiar la industria dominicana. José Rafael Sosa

Los bloques de habitaciones se llaman casas ( Casa Fuego , Casa Agua , Casa Aire , Casa Tierra , etc.).

, , , , etc.). Todo cuanto está en las habitaciones, exceptuando el teléfono, la máquina de café y el televisor, es (artesanal o industrialmente) hecho en México: las habitaciones cuentan en el balcón con una hamaca tejida por artesanos mexicanos de comunidades cercanas. En la habitación hay un muestrario rico de artesanía azteca: lámparas confeccionadas con palitos de madera con complejos diseños y otras a base de caracoles de gran tamaño.

El Xcaret desarrolla una línea de responsabilidad como corporación y en ese sentido, protege, promueve y difunde la artesanía Huichol ., entre otras comunidades precolombinas, a partir de sus descendientes actuales.

., entre otras comunidades precolombinas, a partir de sus descendientes actuales. El complejo mantiene una fuerte carga de responsabilidad social y cultural: preservación de especies, educación ambiental (como programas de conservación de la guacamaya roja y tortugarios), integración con el ecosistema de ríos y caletas, y una propuesta gastronómica que prioriza ingredientes locales y técnicas culinarias mexicanas, alejándose de los bufets genéricos internacionales.

Cada día, el personal de habitaciones toca a la puerta para entregar una canastilla de mimbre, tejida a mano, que contiene un dulce local junto a una tarjeta con el mensaje “ Llévame a casa” , además de la receta y el origen del postre, parte de la gastronomía de comunidades cercanas. La canastilla, en sí misma, es un magnífico regalo por su elaboración artesanal y sus colores.

, además de la receta y el origen del postre, parte de la gastronomía de comunidades cercanas. La canastilla, en sí misma, es un magnífico regalo por su elaboración artesanal y sus colores. Existe una economía circular del hotel con su entorno: el huésped puede llevarse los jabones, las cremas, pantuflas y otros insumos y amenidades, la mayor parte de elaboración artesanal comunitaria.

El huésped también puede llevarse los libros sobre el tema del hotel (no volantes ni folletos), además de bolígrafos, lápices y cremas, entre ellos el título “Sueños: La historia detrás de Xcaret, el mejor parque del mundo” , en el cual Miguel Quintana Pali , creador del concepto, comparte su trayectoria emprendedora, la visión del desarrollo turístico sostenible en la Riviera Maya y ofrece consejos de negocio. También está disponible una guía histórica, geográfica y cultural de México por regiones.

, en el cual , creador del concepto, comparte su trayectoria emprendedora, la visión del desarrollo turístico sostenible en la y ofrece consejos de negocio. También está disponible una guía histórica, geográfica y cultural de México por regiones.

Restaurante Buffet Hotel Xcaret. Foto gentileza de xcaret.com

Origen de Xcaret

Miguel Quintana Pali adquirió en 1884 un terreno de cinco hectáreas en la Riviera Maya con el objetivo inicial de construir su residencia privada. Sin embargo, al iniciar la limpieza del terreno, descubrió cenotes y ríos subterráneos.

Cautivado por la belleza natural del lugar, Quintana Pali decidió cambiar sus planes: en lugar de una propiedad privada, optó por crear un parque natural que permitiera a todos disfrutar de esas maravillas.

Para concretar esta visión, se asoció con los hermanos Óscar, Marcos y Carlos Constandse. Juntos desarrollaron el proyecto del Parque Xcaret, que abrió sus puertas en diciembre de 1990, convirtiéndose rápidamente en un referente mundial en recreación turística sostenible.

Hoy en día, Grupo Xcaret es reconocido por su modelo de gestión, que integra la riqueza natural y cultural de México en experiencias turísticas de clase mundial, manteniendo el compromiso de sostenibilidad nacido de aquel descubrimiento.

De parques a hotelería

Tras décadas de éxito operando parques emblemáticos (como Xel-Há, Xplor y Xoximilco), Grupo Xcaret decidió expandir su modelo de “hospitalidad mexicana” al sector hotelero y, en 2017, abrió el Hotel Xcaret México, marcando el inicio de su incursión en la industria hotelera con el concepto All-Fun Inclusive®. Este concepto es la piedra angular de su modelo de hospitalidad y lo diferencia de los servicios tradicionales todo incluido de la Riviera Maya.

Mientras que en el modelo convencional el huésped permanece dentro del resort, el All-Fun Inclusive® elimina esas barreras y transforma la estadía en un “pasaporte” para explorar el patrimonio natural y arqueológico de Quintana Roo y Yucatán, sin cargos adicionales.

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Sobre los premios

La experiencia en este hotel de José Rafael Sosa

La experiencia desde la óptica de Acento

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más