Las deportaciones de trabajadores extranjeros y las dificultades asociadas a la documentación migratoria están afectando la contratación y la estabilidad laboral en el sector turístico dominicano, particularmente entre las empresas informales, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Encuesta Nacional del Sector Turismo (ENSETUR) 2025.

Aunque la escasez de trabajadores cualificados continúa siendo el principal problema para reclutar personal en la industria turística, el estudio revela que los temas migratorios tienen un peso creciente en un sector donde una parte importante de la fuerza laboral es de origen extranjero.

Entre las empresas turísticas, las deportaciones de trabajadores extranjeros fueron identificadas como un obstáculo para la contratación por el 3.2 % de las empresas formales y el 6.6 % de las informales. Sin embargo, el impacto es significativamente mayor en determinados polos turísticos y actividades económicas.

En Punta Cana-Macao, por ejemplo, las deportaciones representan el 75 % de los desafíos vinculados a la contratación en las empresas formales, mientras que los problemas relacionados con la documentación del personal extranjero alcanzan el 64.3 %.

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La situación es aún más marcada en el sector informal. En las empresas de alimentos y bebidas, las deportaciones afectan al 83.3 % de los negocios consultados, mientras que los problemas de documentación del personal extranjero alcanzan el 75 %, evidenciando una elevada vulnerabilidad frente a los operativos y controles migratorios.

Los datos también muestran el impacto directo de estas medidas sobre los trabajadores inmigrantes. El 47.3 % de los empleados extranjeros entrevistados afirmó que alguna autoridad migratoria le ha solicitado sus documentos, el 27.2 % indicó haber sido detenido por razones migratorias y el 17.9 % aseguró haber sido deportado anteriormente.

Además, el temor a ser detenido o no contar con documentación vigente está provocando ausencias laborales y limitando el acceso a servicios esenciales. Uno de cada cuatro trabajadores extranjeros (25 %) afirmó haber dejado de asistir a su trabajo por miedo a ser requerido por agentes migratorios, mientras que el 22.3 % señaló haber evitado buscar atención médica por la misma razón.

El estudio también encontró que el 28.6 % de los trabajadores extranjeros no posee ningún documento migratorio, mientras que el 34.8 % cuenta únicamente con un pasaporte visado para turismo, lo que sugiere que parte de esta población se encuentra en el país bajo una condición migratoria temporal.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Migración concluye que la situación migratoria influye directamente en la estabilidad del empleo turístico. Los hallazgos plantean la necesidad de impulsar mecanismos de regularización migratoria, programas de formación laboral y mayores niveles de formalización empresarial para reducir los obstáculos en la contratación y garantizar una mayor estabilidad en uno de los sectores más importantes de la economía dominicana.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más