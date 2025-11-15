El ministro de Turismo, David Collado, supervisó varias obras de infractora que realiza esa institución en Higüey como parte de su esfuerzo de seguir fortaleciendo y diversificando la oferta turística en esta provincia, que recibe la mayoría de los visitantes que llegan al país.

Collado se reunió con ingenieros y técnicos encargados de las obras para verificar que se cumpla el cronograma de construcción para garantizar una entrega a tiempo a la comunidad.

"Hoy vinimos aquí, a Higüey, para verificar los avances en las obras que ejecuta el Ministerio de Turismo y garantizar su entrega en la fecha establecida", dijo el funcionario al conversar con periodistas de la provincia La Altagracia.

El ministro Collado supervisó los trabajos de reconstrucción del parque de la Mujer (obelisco), así como los de aceras y contenes que llevan a cabo en el perímetro de la basílica, el principal santuario del país.

Esas intervenciones, que tendrán un gran impacto en el embellecimiento del entorno de la basílica, se realizan con una inversión total de RD$ 33,268,314.

El funcionario manifestó que pequeñas obras como esas marcan la diferencia de todo un entorno y más de un símbolo religioso como es la Basílica de Higüey.

"La recuperación de los espacios públicos y el embellecimiento de los entornos marcan una diferencia. Es un verdadero valor agregado a lugares tan especiales como es la Basílica de Higüey", expresó Collado.

Reconstrucción del parque de La Mujer (Obelisco)

El proyecto, que tendrá una inversión de RD$ 7,687,803, consiste en la reconstrucción del parque de La Mujer (Obelisco) ubicado en el centro del municipio de Higüey. La intervención será en un área total de aproximadamente 455.32 metros cuadrados.

Dentro de los trabajos se contempla: intervención del obelisco, pavimentación en hormigón, tabletas de hormigón y en madera sintética en pasarela central, jardineras, escaleras, rampas, aceras y contenes, bancos de hormigón, equipamiento urbano, rejillas para drenaje pluvial luminarias y arborización urbana.

El turismo en Higüey ofrece una combinación de atractivos culturales, religiosos y de aventura, así también lugares como es este parque, conocido por todos, para complementar la diversidad de la oferta del municipio.

Reconstrucción de aceras y contenes del perímetro de la Basílica.

El proyecto de reconstrucción de las aceras y contenes del perímetro de la Basílica Catedral de Nuestra Señora de La Altagracia es una intervención de 505 metros cuadrados, con una inversión de RD$ 25,580,511.

Esa intervención abarca 259 metros lineales de la acera norte y otros 246 metros lineales de la acera sur.

Incluirá, además, la reconstrucción de aceras adoquinadas, contenes y cruce peatonal en entrada frontal de la Basílica, pavimentación en hormigón, construcción de jardineras, arborización urbana, construcción de rampas de accesibilidad, luminarias en postes viales y equipamiento de zafacones.

