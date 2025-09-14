El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados los trabajos de reconstrucción de la plaza de vendedores en playa Mino, con una inversión de RD$ 33.9 millones, como parte de su plan de recuperar y embellecer los frentes marinos.

La obra comprende la intervención de un área de más de 2,613 metros cuadrados y tendrá un gran impacto económico en toda la zona, convirtiéndose en un valor agregado al turismo en este municipio.

"Obras como esta plaza que estamos iniciando mejoran el entorno de la playa, además de tener un gran impacto económico entre comerciantes y vendedores", dijo Collado.

El funcionario recordó la inversión que ha hecho el Ministerio de Turismo en la provincia María Trinidad Sánchez, especialmente en Río San Juan, municipio viene exhibiendo un gran impulso en la industria turística.

La intervención de la plaza en playa Mino incluye, además, la reconstrucción de aceras y contenes, módulos de servicios, mobiliario, paisajismo y baños.

También se agrega acceso peatonal, rampas de acceso universal, pergolado, área de terraza, cisterna e iluminación y área de duchas.

Al acto de inicio de la obra asistieron autoridades provinciales y municipales, así como empresarios turísticos.

Autoridades y representantes de la comunidad agradecieron todo el apoyo que ha dado el ministro Collado a Río San Juan para impulsar este destino turístico.

