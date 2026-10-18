Collado entrega tres parques y una iglesia remozados en Boca Chica

El ministro de Turismo, David Collado, entregó este domingo tres parques y una iglesia remozados en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo, con una inversión de RD$ 76,532,953.

Las obras comprenden la plaza Los Caracoles, el parque infantil, el parque central y la parroquia San Rafael Arcángel, espacios que, según el funcionario, respondían a reclamos de los residentes y buscan contribuir al bienestar de la comunidad.

Collado afirmó que el desarrollo turístico debe reflejarse en las condiciones de vida de los habitantes de los destinos.

“El crecimiento del turismo debe expresarse, sentirse, en el bienestar de la gente, de las comunidades”, manifestó durante la entrega.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Inversión en espacios públicos y recreativos

La remodelación de la parroquia San Rafael Arcángel requirió RD$ 22,806,583. Los trabajos abarcaron 971.5 metros cuadrados e incluyeron mejoras en las instalaciones, un área administrativa, baños públicos, un salón para eventos y espacios destinados a la sacristía.

En el parque infantil de Boca Chica se invirtieron RD$ 19,970,944. La intervención abarcó 1,222 metros cuadrados e incluyó la reconstrucción de aceras, contenes, rampas de acceso y áreas de juegos, además del remozamiento del gazebo y la caseta de los taxistas.

El espacio también fue equipado con bancos, zafacones, iluminación y señalización.

Por su parte, la reconstrucción de la plaza Los Caracoles contó con una inversión de RD$ 16,745,425 y comprendió 1,495 metros cuadrados. Los trabajos incluyeron mejoras en los pavimentos, paisajismo, iluminación, mobiliario urbano, columpios y aceras.

Remozamiento del parque central

El parque central de Boca Chica fue intervenido con una inversión de RD$ 17,010,000 en un área de 1,472 metros cuadrados.

Los trabajos incluyeron mejoras en las áreas verdes y los pavimentos, instalación de mobiliario urbano, iluminación, construcción de una plazoleta, rampas de acceso y adecuación del área infantil.

Las obras entregadas suman una inversión de RD$ 76.5 millones y forman parte de las intervenciones realizadas por el Ministerio de Turismo en espacios públicos del municipio.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más