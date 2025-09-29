La vicepresidenta de Negocios Turísticos de Banreservas, Deyanira Pappaterra, afirmó que la entidad financiera participa de manera activa en los principales escenarios internacionales del sector, como parte de su compromiso con el fortalecimiento y la expansión del turismo en la República Dominicana.

Al participar en la vigésimo quinta Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que se celebra en Roma, Pappaterra destacó que Banreservas cuenta con una agenda estratégica enfocada en atraer inversiones, consolidar relaciones con líderes del sector y seguir actualizándose con las nuevas tendencias del mercado global.

“Estamos presentes en esta cumbre, acabamos de regresar de la Feria Internacional Francesa de Mercado de Viajes (Top Resa), en Francia, y ahora nos encontramos aquí con una agenda amplia de apoyo al país en materia turística. Somos miembros del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, ya casi un año y vinimos para seguir formando lazos y alianzas estratégicas”, expresó.

Pappaterra aseguró que República Dominicana se encuentra en un momento privilegiado a nivel internacional, “República Dominicana está de moda. Todos quieren conocer el país. Visitamos en París la sede de APOR, que próximamente llegará al país con importantes inversiones. Su presidente también está presente en esta cumbre, lo cual refuerza los lazos de colaboración y nos permite ofrecerles soluciones de financiamiento a través de Banreservas”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La vicepresidenta de Negocios Turísticos de Banreservas, Deyanira Pappaterra

La ejecutiva también informó que la cartera turística del banco asciende actualmente a más de 60 mil millones de pesos, diversificándose no solo en la construcción de nuevos hoteles, sino también en parques temáticos, infraestructura para cruceros y otros desarrollos turísticos a nivel nacional.

“Apoyamos el plan de nación impulsado por el presidente Luis Abinader, que ha brindado un respaldo clave al crecimiento del sector”, señaló Pappaterra.

En ese sentido, la ejecutiva destacó el apoyo de Banreservas a proyectos estratégicos como los puertos de cruceros de Puerto Plata (Taino Bay), Cabo Rojo en Pedernales, Arroyo Barril en Samaná, y nuevas inversiones en polos como Punta Cana, Miches, Punta Bergantín y el parque temático El Dorado.

La vigésimo quinta Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), el evento más importante del sector turístico internacional y se celebra del 28 al 20 de septiembre en Roma, Italia. El evento, organizado en colaboración con el Ministerio de Turismo de Italia, la Agencia Nacional de Turismo de Italia (ENIT), el Municipio de Roma y la Región del Lacio, reúne a altos ejecutivos del sector turístico mundial, líderes gubernamentales y expertos en innovación y sostenibilidad.