Arajet recibe su aeronave número 12 “La Caleta”

Arajet celebró la llegada de su aeronave número 12, un moderno Boeing 737 MAX 8 que se suma a su flota, en un acto encabezado por el presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC), Héctor Porcella, y el fundador de la aerolínea, Víctor Pacheco Méndez.

En esta ocasión, Arajet rinde homenaje a La Caleta, en Boca Chica, Santo Domingo, al nombrar con este símbolo turístico y cultural a la nueva aeronave. La Caleta es reconocida por su Parque Nacional Submarino, uno de los principales atractivos de buceo del Caribe, además de ser un punto de gran valor ecológico e histórico.

“Es un orgullo para Arajet presentar nuestra aeronave número 12 y dedicarla a La Caleta, un tesoro natural dominicano que representa lo mejor de nuestro país. Este homenaje refleja nuestra misión de conectar a la República Dominicana con el mundo, al tiempo que impulsamos el turismo sostenible y la preservación de nuestras riquezas culturales y naturales”, expresó Víctor Pacheco

Héctor Porcella, presidente de la JAC, resaltó la importancia de este acontecimiento para la aviación dominicana: “La expansión de Arajet es una muestra de la confianza en la República Dominicana como hub aéreo de la región y, al mismo tiempo, un compromiso con la promoción de nuestros destinos turísticos, como La Caleta, que forman parte de la identidad nacional”.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Turismo y otras instituciones, desarrolla un amplio programa de rescate y modernización de La Caleta, que incluye la remodelación del Parque Nacional Submarino y la construcción de espacios de recreación y esparcimiento para la comunidad.

Estas iniciativas buscan consolidar a La Caleta como un destino de referencia tanto para visitantes internacionales como para el disfrute de los ciudadanos de Boca Chica y Santo Domingo.

Con esta nueva incorporación, Arajet continúa consolidándose como la aerolínea que impulsa la visión de República Dominicana como el hub logístico y de conexión aérea del Caribe, respaldada por una flota moderna y eficiente que garantiza mayores rutas, mejor conectividad y precios accesibles para todos los viajeros.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más