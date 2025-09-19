La aerolínea Arajet, anunció la nueva ruta Orlando Sanford hacia Punta Cana, República Dominicana, a partir del 26 de octubre de 2025.

Con ello, Arajet se convierte en la primera aerolínea dominicana en iniciar operaciones desde el centro de la Florida, marcando además el primer vuelo comercial internacional en la historia del Aeropuerto Internacional Sanford.

El nuevo servicio contará con tres frecuencias semanales, los martes, viernes y domingos, operadas en los modernos Boeing 737 MAX de Arajet, ofreciendo mayor conectividad, comodidad y tarifas competitivas a los viajeros que buscan disfrutar del principal destino turístico del Caribe.

El anuncio contó con la participación del cónsul general de República Dominicana en Orlando, Antonio Rosario, que resaltó la importancia de esta nueva conexión para la comunidad dominicana en la diáspora. También contó con la participación de autoridades del Aeropuerto Internacional de Sanford, Nicole Guillet Martz, presidenta ejecutiva, miembros de la junta directiva Kenneth Bentley y Benny Crosby, entre otras personalidades de la comunidad local, que celebraron el impacto positivo de esta ruta en la conectividad y el desarrollo económico de Florida Central.

Jessica Weinerth, vicepresidenta de ventas y distribución de Arajet, destacó que la aerolínea ya conecta con 28 destinos en 13 países de Norte, Centro y Suramérica, además del Caribe, y continúa ampliando su red con servicios de calidad y tarifas accesibles.

En representación del sector turístico, Raquel Reyes, directora de la Oficina de Promoción Turística de República Dominicana para el Centro de la Florida, subrayó que este nuevo servicio significará un incremento en el número de asientos disponibles y resaltó las cómodas facilidades del Aeropuerto Sanford que beneficiarán a los pasajeros de Florida Central.

Adicionalmente, Arajet fue reconocida como Empresa del Año durante la novena edición de los premios a la excelencia “Best of Sanford”. Este galardón le fue otorgado en reconocimiento a su visión y liderazgo en la expansión de la conectividad internacional, así como por su aporte al desarrollo del turismo y la economía en la Florida Central.

