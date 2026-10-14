Airbnb: casi el 40 % del gasto de los huéspedes se queda en el vecindario donde se alojan

Cerca del 40% del gasto de los viajeros que se hospedaron mediante Airbnb en República Dominicana, excluido el alojamiento, se realizó en el mismo vecindario donde se ubicaba la propiedad, según datos divulgados por la plataforma.

La empresa también informó que el gasto promedio por persona y por día alcanzó aproximadamente los 195 dólares, en un contexto en el que los viajeros exploran destinos fuera de los principales circuitos turísticos del país.

Entre los lugares que despiertan interés para este tipo de viajes figuran Baní, en Peravia; Barahona; Monte Cristi; Pedernales y San José de Ocoa, destinos que ofrecen atractivos vinculados con la naturaleza, las playas, la gastronomía y el turismo rural.

Baní es conocido por sus dunas, las Salinas y su producción de mango; Barahona combina playas, ríos y espacios naturales; mientras que Monte Cristi cuenta con el Morro, cayos y manglares. Pedernales destaca por su cercanía a Bahía de las Águilas y al Parque Nacional Jaragua, y San José de Ocoa ofrece paisajes montañosos y opciones de turismo rural.

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Alojamiento y consumo en los destinos

De acuerdo con los datos de Airbnb, alrededor del 70 % de los huéspedes ahorró dinero en alojamiento al elegir la plataforma. De ese grupo, más de la mitad utilizó parte de esos recursos para consumir otros bienes y servicios durante su estadía.

Entre los factores que influyeron en la elección del alojamiento, más del 50 % de los encuestados valoró disponer de un espacio privado para su grupo; el 50 % priorizó una ubicación conveniente y cerca del 20% buscó ahorrar dinero.

Las recomendaciones de los anfitriones también incidieron en las actividades de los visitantes. Casi el 60 % recibió sugerencias de restaurantes y alrededor del 20 % obtuvo recomendaciones sobre lugares o actividades al aire libre. Más del 40% de los establecimientos y lugares recomendados se encontraba en el mismo vecindario donde se alojaron los huéspedes.

Los resultados apuntan a que el gasto de los visitantes puede extenderse más allá del alojamiento e incluir restaurantes, comercios y actividades cercanas a las propiedades. No obstante, el precio continúa siendo un factor relevante: al menos el 70 % de los viajeros consultados señaló que este elemento influye al comparar Airbnb con otras opciones de hospedaje.

La plataforma sostiene que su modelo de alojamiento contribuye a conectar a los viajeros con las comunidades que visitan y a generar oportunidades económicas para anfitriones y negocios locales.

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