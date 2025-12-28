El Voluntariado celebró la Navidad junto a cientos de niños, hijos de colaboradores del Banco de Reservas en la zona norte del país, durante una jornada de entrega de juguetes realizada en el Club Banreservas de Santiago.

La actividad fue encabezada por la presidenta del Voluntariado Banreservas, la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, y reunió a familias de colaboradores en un encuentro que reafirmó el compromiso de la institución con el bienestar, la cercanía y los valores que fortalecen a la familia.

En esta edición, el Voluntariado marcó un hito al entregar alrededor de 1,700 juguetes, una cifra histórica que permitió llevar alegría y momentos de esparcimiento a los niños participantes, como parte de las acciones sociales que desarrolla la entidad durante la temporada navideña.

Durante sus palabras, la doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera destacó el significado de la actividad y el valor de compartir en familia en estas fechas.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Reunirnos hoy es celebrar lo esencial: el nacimiento del Niño Jesús, que marca el inicio de la Navidad y nos convoca a compartir, servir y llenar de sonrisas a quienes más lo necesitan”, expresó.

La jornada sirvió además como un espacio para fortalecer la integración familiar y celebrar la Navidad en un ambiente de unidad y fraternidad.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más