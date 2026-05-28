El Centro León realizará este viernes 29 de mayo, a las 8:00 de la noche, una nueva entrega de Viernes Musicales / Tertulia Musical, con el conversatorio “Quién no ha tenido en su vida un bolero”, un encuentro dedicado a uno de los géneros más entrañables de la música latinoamericana.

La actividad contará con la participación del gestor cultural Freddy Ginebra y el sociólogo Luis Felipe Rodríguez, quienes conversarán sobre el bolero desde la mirada del melómano, compartiendo además una selección de canciones que han marcado momentos importantes de sus vidas.

Viernes Musicales del Centro León celebra la esencia del bolero

A través de anécdotas, recuerdos y música, los invitados recorrerán la historia y la permanencia del bolero como expresión sentimental y cultural presente en varias generaciones.

Como parte de la programación, el público podrá disfrutar de entrada gratuita a todas las exposiciones del Centro León en horario extendido, de 6:00 a 9:00 de la noche.

EN ESTA NOTA

Centro León Freddy Ginebra Luis Felipe Rodríguez

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