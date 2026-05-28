Viernes Musicales del Centro León celebra la esencia del bolero

El Centro León realizará este viernes 29 de mayo, a las 8:00 de la noche, una nueva entrega de Viernes Musicales / Tertulia Musical, con el conversatorio “Quién no ha tenido en su vida un bolero”, un encuentro dedicado a uno de los géneros más entrañables de la música latinoamericana.

La actividad contará con la participación del gestor cultural Freddy Ginebra y el sociólogo Luis Felipe Rodríguez, quienes conversarán sobre el bolero desde la mirada del melómano, compartiendo además una selección de canciones que han marcado momentos importantes de sus vidas.

A través de anécdotas, recuerdos y música, los invitados recorrerán la historia y la permanencia del bolero como expresión sentimental y cultural presente en varias generaciones.

Como parte de la programación, el público podrá disfrutar de entrada gratuita a todas las exposiciones del Centro León en horario extendido, de 6:00 a 9:00 de la noche.

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