Vicepresidenta Raquel Peña inaugura en Santiago la versión 2026 de Villa Navidad

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó el acto de encendido de las luces de temporada de Villa Navidad, en los jardines del Gran Teatro del Cibao, un espacio abierto al esparcimiento familiar.

Villa Navidad se complementa con las actividades que se realizan cada noche en el Ayuntamiento de Santiago desde el pasado jueves 27 de noviembre y estará abierto al público hasta el 5 de enero de 2026.

Como en versiones anteriores, los jardines del Gran Teatro del Cibao se convirtieron en un amplio parque de luces, con un programa de actividades orientado a la temporada navideña.

“Que los niños y niñas vivan momentos felices, que las familias se acerquen y que cada persona encuentre un motivo para celebrar”, dijo la vicepresidenta de la República.

La actual versión de Villa Navidad no ocupa la totalidad de los jardines del Gran Teatro, debido a que los espacios han sido reducidos por los trabajos del sistema de transporte Monorriel, que atraviesa la Zona Monumental.

“En esta villa volvemos a sentir la esencia de la Navidad, que es la celebración del nacimiento de Jesús. Es una invitación a cultivar humildad, bondad y esperanza en nuestros hogares”, agregó la funcionaria, quien afirmó que el encendido de luces simboliza un llamado a transitar caminos de paz, solidaridad y reconciliación durante todo el próximo año.

Al detalle

Entre las atracciones que componen el parque de luces de la temporada navideña están el Bosque de Nieve, Pinta Caritas, el Parque Familiar y otras propuestas.

Según han informado los promotores de Villa Navidad en Santiago, esta iniciativa forma parte del programa gubernamental La Brisita Navideña, que contempla, además, la entrega del Bono Navideño.

Máximo Laureano