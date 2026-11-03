Representantes de seis instituciones de educación superior de República Dominicana participan en el XXXI Encuentro Internacional de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa (RECLA 2026), que se celebra del 2 al 4 de noviembre en Ciudad de México.

El encuentro reúne a autoridades universitarias, especialistas y responsables de programas académicos para analizar los cambios en la educación superior, con énfasis en la inteligencia artificial, las microcredenciales, la innovación académica y el aprendizaje permanente.

La agenda de esta edición, titulada «La evolución de las universidades hacia el Lifelong Learning en la era de la IA», aborda el papel de las universidades frente a las nuevas demandas de formación profesional y los avances tecnológicos.

La representación dominicana está integrada por Raquel De Castro, vicerrectora de Postgrado y Educación Continuada de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA); Alejandra Liriano, vicerrectora académica del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC); y Jesús Manuel Soriano, decano de Postgrado y Educación Continua de la Universidad APEC (UNAPEC).

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También participan Aurora Aquino, directora de Educación Continua de la Universidad del Caribe (UNICARIBE); Maribel Medina, directora de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana (UNIBE); Reyna Hiraldo, directora del Centro de Capacitación Continua de la Universidad Abierta para Adultos (UAPA) y miembro del comité ejecutivo de RECLA; Samantha Ventura Serrano, directora de UTESA Plus, y Marcela Osorio, coordinadora académica de Educación Continua de UNIBE.

Entre los asuntos de discusión figura la incorporación de nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza y la adaptación de las universidades a modelos de formación que permitan actualizar conocimientos y competencias más allá de los programas tradicionales de grado.

La participación dominicana se produce en un contexto en el que las instituciones de educación superior enfrentan el desafío de responder a los cambios del mercado laboral y a la expansión de herramientas de inteligencia artificial, sin limitar la formación continua a iniciativas puntuales.

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