PRODEM, la Universidad Iberoamericana (Unibe) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) realizaron el Seminario Taller para Profesionales del Ecosistema Emprendedor de América Latina, 15ST PRODEM 2026, un espacio internacional que reúne en República Dominicana a líderes, investigadores, formuladores de políticas públicas y actores clave del ecosistema de emprendimiento e innovación de 15 países de América Latina, Europa y Estados Unidos.
El evento, que se desarrolló del 12 al 15 de mayo en el campus de Unibe, busca fortalecer las capacidades de los ecosistemas emprendedores de la región mediante el intercambio de experiencias, buenas prácticas y modelos de articulación entre academia, sector público, sector privado y organismos multilaterales.
La apertura oficial contó con la participación de autoridades académicas y gubernamentales, así como representantes internacionales vinculados al desarrollo del emprendimiento y la innovación.
Durante el acto inaugural, Leandro Féliz Matos, decano de Innovación y Desarrollo Institucional de Unibe, destacó el compromiso de la universidad con la innovación, la investigación aplicada y el fortalecimiento del ecosistema emprendedor dominicano y latinoamericano, y resaltó el valor de generar espacios de diálogo y cooperación internacional para conectar el conocimiento académico con las necesidades reales del desarrollo productivo y social. Hugo Kantis, director de PRODEM Y ST PRODEM, realizó la presentación y el marco conceptual del 15ST PRODEM 2026, en la que abordó los principales desafíos y oportunidades de los ecosistemas de emprendimiento e innovación en América Latina.
La agenda del congreso incluyó conferencias magistrales, paneles, talleres y sesiones de networking lideradas por expertos internacionales provenientes de instituciones académicas, organismos multilaterales y ecosistemas de innovación de distintos países.
El programa contempla además visitas a actores clave del ecosistema dominicano, espacios de intercambio entre participantes y la posibilidad de obtener la certificación internacional BID/PRODEM para desarrolladores de ecosistemas de emprendimiento e innovación.
Con la realización del 15ST PRODEM 2026, República Dominicana se posiciona como punto de encuentro regional para el diálogo estratégico sobre emprendimiento, innovación y desarrollo, consolidando alianzas que contribuyan a una economía más dinámica, sostenible y basada en el conocimiento.
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