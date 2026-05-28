La Universidad APEC (Unapec) anunció la creación de la “Maestría en Gestión Estratégica de Negocios Internacionales”, un programa que, según su rector Erik Pérez Vega, busca responder a las exigencias de un escenario global “cada vez más competitivo, dinámico e innovador”, marcado por cambios políticos, tensiones geopolíticas, conflictos internacionales y transformaciones en el comercio exterior.

Pérez Vega sostuvo que estos factores no solo impactan las economías, sino que también redefinen la necesidad de formar especialistas capaces de ofrecer soluciones, liderar negociaciones y anticiparse a los desafíos del entorno internacional.

El rector enmarcó el anuncio en el desempeño reciente del sector exportador dominicano. “La República Dominicana en el 2025 exportó más de catorce mil millones de dólares y en lo que va de año tenemos un crecimiento en las exportaciones de más de veinte por ciento”, afirmó. Agregó que el país sirve a más de 139 mercados, cuenta con más de 4,000 exportadores y, por tanto, requiere “un personal y un recurso humano especializado”.

En ese sentido, detalló que la demanda de talento se concentra en áreas como logística internacional, mercadeo internacional, finanzas internacionales y gestión internacional, campos que la nueva maestría busca reforzar desde un enfoque estratégico y analítico.

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De acuerdo con Pérez Vega, el objetivo del programa es “fortalecer la capacidad estratégica y analítica de los profesionales dominicanos” para que puedan interpretar los cambios del entorno internacional y convertirlos en oportunidades de crecimiento sostenible para el país.

El rector también enfatizó el rol de la academia en coordinación con los demás actores del ecosistema productivo, al señalar que Unapec mantiene su compromiso con el desarrollo económico y que trabaja “de la mano del sector privado y del sector público”, lo que describió como “el triángulo de oro”.

“Si identificamos la demanda de la necesidad de recursos humanos capacitados, que el sector privado nos dice; el Gobierno, el Estado, lo promociona a través de ProDominicana; y nosotros como universidad comprometidos completamente”, expresó.

Con esta nueva oferta académica, Unapec plantea aportar a la formación de profesionales preparados para competir en mercados internacionales y acompañar el crecimiento de las exportaciones dominicanas, en un contexto global en constante transformación.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más