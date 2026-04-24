Supermercados Nacional inauguró una sucursal en Jarabacoa, provincia La Vega, con la que alcanza 23 establecimientos en el país y genera 107 empleos directos en la zona.

La empresa, perteneciente al grupo Centro Cuesta Nacional, amplía así su presencia en la región norte. Según explicó Celso Portela, vicepresidente de operaciones, la apertura responde al interés de acercar la oferta comercial a los clientes y facilitar el acceso a productos en un entorno diseñado para la compra.

El establecimiento incluye áreas como delicatessen, pescadería, carnicería y panadería, con una oferta centrada en alimentos frescos y productos de marcas propias y exclusivas.

Madelyn Martínez, vicepresidenta de mercadeo y retail financiero del grupo, indicó que la empresa busca también impactar en las comunidades donde opera. En ese contexto, los fondos de inauguración serán destinados a la Escuela y Politécnico Salesiano Santo Domingo Savio y a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ambas en Jarabacoa.

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El local está ubicado en la avenida Federico Basilis y cuenta con una infraestructura de unos 3,000 metros cuadrados, de los cuales 1,600 corresponden al área de ventas. Dispone además de 130 parqueos para vehículos y 100 espacios para motocicletas.

La tienda opera de lunes a sábado de 7:00 de la mañana a 10:00 de la noche, y los domingos de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

1 de 12 | Colaboradores de Supermercados Nacional Jarabacoa 2 de 12 | Celso Portela, Carlos Ramírez, Ana Mejía, Pierluigi Belardinelli y Omar Encarnación 3 de 12 | José Ricardo Feris, Avelino Cuadra, Rodrigo González y Santiago Cuadra 4 de 12 | Santiago Cuadra, Omar Encarnación, Avelino Cuadra, Celso Portela y Juan Carlos Marín 5 de 12 | Pierluigi Belardinelli, Francina Gil y Carlos Ramírez 6 de 12 | Fachada Supermercados Nacional Jarabacoa 7 de 12 | 8 de 12 | 9 de 12 | 10 de 12 | 11 de 12 | 12 de 12 |

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