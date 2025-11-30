La empresa Soluciones Decorativas Hoteleras (SDH) conmemoró su décimo aniversario de operaciones con un emotivo encuentro celebrado en Punta Cana, donde reunió a clientes, aliados, familiares y amigos.

Durante el acto, el fundador y director ejecutivo de la empresa, Juan Martínez, destacó el camino recorrido desde la creación de SDH en 2015 hasta su consolidación como una de las compañías líderes en diseño, mobiliario y soluciones decorativas para el sector hotelero y residencial en República Dominicana.

“Hace diez años iniciamos con la ilusión de ofrecer productos que embellecieran los espacios de la hospitalidad dominicana. Hoy celebramos una historia de compromiso, innovación y fe, que ha sido posible gracias a nuestros clientes, colaboradores y aliados estratégicos”, expresó Martínez en su discurso central.

El evento incluyó una bendición por los diez años de trayectoria, un recorrido guiado por las instalaciones del showroom y la proyección de imágenes que reflejan los avances de la marca en su primera década de desarrollo.

Con presencia en proyectos del país y una cartera de clientes que abarca cadenas hoteleras y residenciales, Soluciones Decorativas Hoteleras reafirma su compromiso con la excelencia, la sostenibilidad y la innovación, pilares que continuarán guiando su labor en la próxima década.

A lo largo de estos diez años, la empresa ha desarrollado trabajos para reconocidas marcas nacionales e internacionales del sector hotelero.

Entre los clientes que han confiado en Soluciones Decorativas Hoteleras destacan Club Med, Wyndham Alttra, Zel by Melià, Sanctuary Cap Cana, Lifestyle Cofresí, Paradisus Palma Real, Meliá Caribe Beach y el Grupo Puntacana, alianzas que reflejan la calidad y consistencia del trabajo realizado.

