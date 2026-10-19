Solange Omon, una modelo de 21 años nacida en Camerún y residente en Maine, Estados Unidos, fue elegida como la nueva ángel de Victoria’s Secret durante el desfile de la marca celebrado el domingo 18 de octubre en Los Ángeles. Su selección se produjo tras participar en Angels Among Us, una competencia difundida mediante una serie documental en YouTube que siguió a aspirantes a modelos desde las audiciones hasta la elección final.

Omon se impuso entre las tres finalistas, junto a la dominicana Andreína Martínez y la estadounidense Tatyana Tinsley. Como parte del reconocimiento, obtuvo un contrato exclusivo de representación con IMG Models y debutó en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2026.

¿Quién es Solange Omon?

Antes de entrar al concurso, Omon estudiaba en la universidad y trabajaba como coordinadora de programas en organizaciones sin fines de lucro. En esa labor apoyaba a jóvenes negros e inmigrantes, principalmente adolescentes, con orientación para buscar empleo, desarrollar contactos profesionales y acceder a recursos comunitarios. También participaba en iniciativas de educación sobre el cambio climático.

La modelo contó que el modelaje era una aspiración que mantenía desde hacía tiempo. Tras avanzar entre miles de candidatas, fue seleccionada para integrar el grupo de diez participantes que continuó el proceso con entrenamientos de pasarela, sesiones fotográficas y pruebas de vestuario, hasta llegar a la etapa final.

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¿Por qué ganó el concurso?

Después de anunciar a Omon como ganadora, Victoria’s Secret publicó en Instagram un mensaje en el que destacó su autenticidad, confianza e individualidad, además de la determinación y la pasión que mostró durante el proceso.

La firma señaló que el desfile busca celebrar el talento y abrir oportunidades para nuevas generaciones. Esa fue la explicación pública de la marca sobre la elección, por encima de Martínez y Tinsley.

Reacciones por la eliminación de Andreína Martínez

La selección provocó comentarios críticos en redes sociales por parte de seguidores de Andreína Martínez, quienes expresaron que la dominicana debió ganar la competencia. Algunos usuarios destacaron su preparación y desempeño durante las distintas etapas, mientras otros cuestionaron los criterios utilizados para elegir a Omon.

Martínez llegó a la final del concurso y desfiló en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, aunque no obtuvo el título. La reacción de los seguidores y el mensaje de la marca situaron la decisión entre los temas comentados tras el anuncio de la nueva modelo.

La elección de Omon concluyó el proceso de búsqueda de Angels Among Us, iniciativa con la que Victoria’s Secret llevó a YouTube las audiciones y el entrenamiento de aspirantes que buscaban incorporarse a su pasarela.

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