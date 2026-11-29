El cantautor cubano Silvio Rodríguez recibió la Orden José Martí, la máxima distinción que concede el Estado cubano, durante un acto celebrado en el Palacio de la Revolución y encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel.

Al recibir el reconocimiento, el fundador del movimiento de la Nueva Trova cubana pronunció un discurso en el que expresó que aceptaba la condecoración en nombre de todos los trovadores de la isla, desde los pioneros del género hasta las generaciones contemporáneas.

Durante sus palabras, Rodríguez recordó la influencia que tuvo José Martí en su formación personal y artística, así como las enseñanzas de su familia y sus primeros acercamientos a la literatura y la música cubanas.

El artista también rindió homenaje a figuras fundamentales de la trova, entre ellas Pepe Sánchez, Sindo Garay, Miguel Matamoros, María Teresa Vera y Manuel Corona, además de representantes del movimiento feeling y de la Nueva Trova, como Pablo Milanés, Noel Nicola, Vicente Feliú y Sara González.

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«Acepto este honor no por mí, sino por toda la trova cubana», manifestó el músico, al explicar que consideraba que el reconocimiento trascendía su trayectoria individual.

Rodríguez, nacido en San Antonio de los Baños, La Habana, en 1946, es una de las figuras más representativas de la canción latinoamericana y fundador, junto a otros artistas, del movimiento de la Nueva Trova, surgido en 1972.

Con una trayectoria artística de décadas, ha compuesto cientos de canciones caracterizadas por su contenido poético, romántico y social. También fue distinguido con el Premio Nacional de Música y designado Artista por la Paz por la Unesco.

La Orden José Martí reconoce méritos extraordinarios y aportes a la paz, la ciencia y la cultura.

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