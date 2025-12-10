Popular anuncia su tradicional espectáculo “El Milagro de la Navidad”

El Banco Popular Dominicano invita a la sociedad a compartir la alegría de la Navidad con una nueva edición de “El Milagro de la Navidad”, el tradicional montaje teatral que se ha convertido en una de las expresiones culturales más esperadas de la época. Este año, las funciones se realizarán en las tardes de los domingos 14 y 21, y el jueves 25 de diciembre, Día de Navidad, como un obsequio para el disfrute de toda la familia.

Más de 6,000 personas se dan cita cada año en el complejo de la Torre Popular durante estas tres representaciones, que recrean el nacimiento del Niño Jesús y transmiten un mensaje de paz, unión y esperanza.

La obra, que alcanza su trigésimo quinta edición, es interpretada por empleados del Banco Popular y sus hijos, quienes asumen los papeles del elenco y del Coro Popular, reafirmando el espíritu de integración y trabajo en equipo que caracteriza a la organización.

Un homenaje especial

Esta edición se presenta con un sentimiento de pesar, pues por primera vez no contará con la dirección del reconocido dramaturgo Iván García, autor y director de “El Milagro de la Navidad”, quien falleció en marzo de este año.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Su legado artístico y humano permanecerá vivo en cada escena, como testimonio del compromiso con la cultura y la tradición que él ayudó a forjar hace más de tres décadas.

Un regalo que trasciende

“El Milagro de la Navidad” no es solo un espectáculo, sino una experiencia que fortalece los lazos familiares y enriquece la identidad cultural dominicana. Varias generaciones de dominicanos han sido testigos de este montaje teatral que se convierte en una celebración familiar de mucha emoción.

Con esta iniciativa, el Banco Popular mantiene viva una tradición de 35 años y reafirma su propósito de compartir valores que inspiran armonía y esperanza en la sociedad.

Las funciones iniciarán a las 6:30 de la tarde y culminarán con un espectáculo de fuegos artificiales, para alegría de grandes y pequeños.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más