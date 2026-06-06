Al cumplirse este sábado el cuarto aniversario del fallecimiento de Orlando Jorge Mera, su hijo, el exdiputado Orlando Jorge Villegas, compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales en el que resaltó la vigencia del legado, los valores y las enseñanzas de su padre en la sociedad dominicana.

​A través de su cuenta de Instagram, Jorge Villegas expresó el profundo vacío que ha dejado la ausencia física de su progenitor, describiendo el proceso de asimilar su partida como un reto constante. No obstante, señaló que el recuerdo de las virtudes de su padre se ha convertido en una fuente de fortaleza y renovación.

"Al recordar tu resiliencia, tu sabiduría, tu energía, tu optimismo frente a la vida, tu fe, tu nobleza como ser humano, tu liderazgo y tu familiaridad, renuevo la esperanza de volver a reencontrarte en el cielo", manifestó Orlandito.

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​Jorge Villegas también agradeció la impronta dejada por Jorge Mera, destacando que su ejemplo continúa vivo a través de personas que, bajo los principios de prudencia y discreción, siguen sembrando de manera positiva en la comunidad.

​"Gracias papi por todo. Tu impronta, tus valores y tus enseñanzas siguen multiplicándose", concluyó.

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