Alpha Puesto de Bolsa, ALTIO, AFP Crecer y Seguros Crecer celebraron la cuarta edición del encuentro "Mujeres que Transforman", una iniciativa orientada a visibilizar el liderazgo femenino y reconocer el aporte de mujeres que impulsan cambios en áreas como la ciencia, la tecnología, la innovación, el deporte y el ámbito empresarial.

La actividad se desarrolló bajo el lema "De líderes individuales a arquitectas del futuro" y reunió a profesionales de distintos sectores para intercambiar experiencias sobre liderazgo, crecimiento profesional e impacto social.

La invitada principal fue la arqueóloga dominicana Kathleen Martínez, reconocida por dirigir la misión egipcio-dominicana que busca la tumba de Cleopatra en Egipto. Durante su conferencia magistral, titulada "Pensar en grande: de líderes individuales a arquitectas del futuro", destacó la importancia de asumir retos desde la visión, la perseverancia y el propósito.

"Las grandes transformaciones comienzan cuando una mujer decide desafiar los límites que otros consideran imposibles. Pensar en grande no es un acto de ambición, sino de visión, perseverancia y propósito", expresó Martínez.

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El encuentro también incluyó un panel integrado por Isabel Torrón, fundadora y directora ejecutiva de Manova Aviation; Alejandra Bonnelly, atleta de alto rendimiento en triatlón y trader senior de Alpha; Cecilia Goico, directora de Gestión Humana de Casa Brugal, y María Luisa Labernia, directora general de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.

Los organizadores señalaron que el objetivo de la iniciativa es promover espacios de diálogo sobre liderazgo femenino, desarrollo profesional y participación de las mujeres en la toma de decisiones.

El vicepresidente ejecutivo de Alpha, Santiago Camarena, afirmó que el programa busca inspirar a nuevas generaciones de mujeres a asumir roles de liderazgo y generar impacto desde distintos ámbitos.

Por su parte, la directora general de ALTIO, Eliza Sánchez Lomakina, sostuvo que impulsar el talento femenino contribuye al desarrollo de organizaciones más innovadoras e inclusivas.

Mientras, la vicepresidenta de Gestión del Talento, Comunicación Corporativa y Sostenibilidad del Centro Financiero Crecer, Ingrid García, indicó que apoyar iniciativas de este tipo forma parte del compromiso de AFP Crecer y Seguros Crecer con el desarrollo del talento y el bienestar de las futuras generaciones.

Las entidades organizadoras informaron que continuarán promoviendo espacios dedicados a destacar historias de mujeres que impulsan cambios desde sectores como la ciencia, las finanzas, la tecnología, la innovación y el deporte.

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