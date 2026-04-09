La empresaria Mileyka Brugal Imbert, primera mujer en presidir la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata y actual presidenta de la Corporación Zona Franca de Puerto Plata, ha consolidado su presencia como una de las figuras femeninas más influyentes de la región del Cibao, con una trayectoria vinculada al turismo, la industria y el sector privado.

Mercadóloga de formación, Brugal ha impulsado iniciativas de articulación empresarial y promoción del desarrollo local. Entre ellas destaca el Foro Empresarial Puerto Plata, proyecto del que es creadora y que recientemente celebró su cuarta edición consecutiva, con participación de actores locales y nacionales, así como delegaciones internacionales y representantes diplomáticos.

Desde temprana edad, inició su camino en el ámbito empresarial junto a su padre, el empresario Pablo T. Brugal, con incursiones en el sector turístico a través de una agencia tour operadora. Posteriormente, asumió responsabilidades en la Cámara de Comercio de Puerto Plata, donde se desempeñó como directora ejecutiva y promovió proyectos orientados al fortalecimiento institucional y al apoyo a sus miembros.

De manera paralela, ha desarrollado labores en el área de marketing y ha estado al frente del centro de convenciones y salones de eventos del hotel Blue JackTar, como parte de su equipo directivo, espacio que figura entre los más demandados para actividades corporativas en la ciudad.

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De acuerdo con los organizadores, el Foro Empresarial Puerto Plata ha logrado congregar a más de 2,500 asistentes en un mismo evento, con el objetivo de propiciar contactos, alianzas y oportunidades de negocios, además de espacios de formación para emprendedores y profesionales interesados en el ecosistema empresarial.

Brugal ha recibido reconocimientos de distintas instituciones públicas y privadas por su desempeño en diversos renglones. En ese contexto, sostuvo que su enfoque se mantiene en el desarrollo comunitario y el impulso a las nuevas generaciones.

“Luchar por el beneficio de nuestro pueblo debe ser una prioridad. Ser buenos ciudadanos y crear formas de poder ayudar a los demás a renacer es algo fundamental, impulsando nuestra juventud a ser los referentes del mañana y apoyarnos para seguir creciendo. Seguiremos trabajando por un mejor futuro para todos”, expresó.

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