La aseguradora Mapfre inauguró una nueva oficina comercial en Baní, provincia Peravia, donde unificó sus operaciones de salud y riesgos generales, con el objetivo de ampliar su capacidad de atención en la región sur del país.

La sucursal, ubicada en la calle Presidente Billini esquina Nuestra Señora de Regla, en el Centro Ciudad de Baní, integra en un mismo espacio los servicios que la empresa ofrecía por separado desde 2014 en el área de salud y desde 2017 en riesgos generales.

El presidente ejecutivo de Mapfre en la República Dominicana, Andrés Mejía, afirmó que la apertura forma parte del proceso de fortalecimiento de la red de atención de la empresa y permitirá ofrecer un servicio más ágil tanto a clientes como a intermediarios.

"La inversión responde al crecimiento de nuestras operaciones y nos permite brindar una experiencia más cómoda y eficiente a quienes depositan su confianza en nosotros", expresó.

La nueva oficina fue diseñada para facilitar el acceso de los usuarios, al estar ubicada cerca de centros de salud y laboratorios de la ciudad, además de contar con estacionamiento e infraestructura renovada.

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Faustino Pérez, Yudelka Cueva, Andrés Mejía, Beldarimil Pimentel

El supervisor de Negocios de la aseguradora, Beldarimil Pimentel, señaló que la integración de los servicios busca acercar la oferta de la empresa a los clientes y agilizar los procesos de atención.

Por su parte, la jefa comercial de la oficina, Yudelka Cueva, indicó que la unificación de las áreas de salud y riesgos permitirá ofrecer una gestión más integrada y fortalecer la presencia de la compañía en la provincia.

Entre los servicios disponibles en la nueva sucursal figuran autorizaciones médicas, venta de planes, cobros, reclamaciones, emisión y modificación de pólizas, asesorías, atención a prestadores, seguimiento de solicitudes y soporte a intermediarios.

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