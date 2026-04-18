Alguna vez hemos escuchado hablar de una marca de lujo o de alta costura y hemos pensado que son lo mismo, pero son términos distintos, aunque comparten algunas similitudes. Para diferenciarlos, primero es necesario entender qué es cada uno y cuáles son sus requisitos.

Existen marcas que encajan en una o ambas categorías: algunas tienen líneas de lujo y alta costura, mientras que otras se enfocan solo en una de ellas.

Lujo

El lujo se refiere a productos y marcas que combinan calidad excepcional, exclusividad, artesanía y prestigio cultural. No se trata únicamente de precios elevados, sino de tradición, materiales superiores y una experiencia aspiracional que las distingue de la producción masiva.

Para que una marca sea considerada de lujo debe cumplir con una serie de elementos esenciales: calidad artesanal, exclusividad, prestigio histórico y una experiencia coherente con su identidad. En la actualidad, además, debe adaptarse a la digitalización y la sostenibilidad sin perder su esencia.

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Características principales de una marca de lujo

Calidad y artesanía superior: productos con estándares impecables, muchas veces hechos a mano, con materiales de alta calidad y atención al detalle.

productos con estándares impecables, muchas veces hechos a mano, con materiales de alta calidad y atención al detalle. Exclusividad y rareza: l a disponibilidad limitada o escasa aumenta el deseo y el valor percibido.

a disponibilidad limitada o escasa aumenta el deseo y el valor percibido. Precio elevado: el precio responde al valor de la marca y no solo al costo del producto; representa estatus y diferenciación.

el precio responde al valor de la marca y no solo al costo del producto; representa estatus y diferenciación. Identidad e historia (heritage): una narrativa sólida y una herencia cultural que refuerzan la autenticidad de la marca.

una narrativa sólida y una herencia cultural que refuerzan la autenticidad de la marca. Experiencia de cliente excepcional: atención personalizada, cuidada y sensorial en cada punto de contacto.

atención personalizada, cuidada y sensorial en cada punto de contacto. Distribución y comunicación limitada: presencia selectiva para preservar la exclusividad y evitar la masificación.

presencia selectiva para preservar la exclusividad y evitar la masificación. Alto valor de marca (brand equity): reconocimiento que genera estatus y distinción en el consumidor.

Marcas como Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Rolex, Cartier, Prada, Saint Laurent (YSL), Burberry, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Salvatore Ferragamo o Moncler encajan en esta categoría.

En América Latina también existen referentes del lujo, como Carolina Herrera (Venezuela/EE. UU.), Óscar de la Renta (República Dominicana/EE. UU.), Johanna Ortiz (Colombia), Silvia Tcherassi (Colombia) y Alexandra Mora (México).

Alta costura

La alta costura (haute couture) se asocia con la creación de prendas exclusivas, hechas a la medida del cliente. Para que una marca sea reconocida formalmente como alta costura, debe estar inscrita en la Chambre Syndicale de la Haute Couture, en París. Este concepto fue impulsado por Charles Frederick Worth, diseñador británico establecido en Francia en 1858, considerado el padre de la alta costura y creador de la primera casa de moda moderna en el número 7 de la Rue de la Paix.

Un dato relevante: aunque la firma del diseñador dominicano Óscar de la Renta es considerada de alta costura dentro de la industria por su relevancia, no está acreditada formalmente por la Cámara Sindical. Por ello, se clasifica como una marca de lujo.

Características de la alta costura

Las prendas se elaboran de forma completamente artesanal , con mínima intervención de maquinaria.

, con mínima intervención de maquinaria. Colecciones periódicas: dos al año (primavera/verano y otoño/invierno), con un mínimo de 35 looks , que incluyen prendas de día, tarde/noche y gala.

, que incluyen prendas de día, tarde/noche y gala. Confección a medida: cada pieza se adapta al cuerpo del cliente con técnicas de alta precisión.

con técnicas de alta precisión. Exclusividad de piezas: algunas creaciones no están a la venta y se destinan únicamente a pasarelas , exhibiciones o museos.

, exhibiciones o museos. Taller en París : la casa debe contar con un atelier en París con al menos 20 empleados especializados en confección artesanal.

: la casa debe contar con un atelier en París con al menos 20 empleados especializados en confección artesanal. Clientela privada: prendas dirigidas a un público muy reducido , con piezas que pueden alcanzar precios muy elevados.

, con piezas que pueden alcanzar precios muy elevados. Creatividad y diseño original: innovación constante en materiales, técnicas y estética.

Entre las casas reconocidas como alta costura se encuentran Chanel, Christian Dior, Schiaparelli, Givenchy, Maison Margiela, Jean Paul Gaultier, Giambattista Valli, Alexis Mabille, Franck Sorbier y Balmain, entre otras. También participan firmas internacionales como Versace, Elie Saab, Fendi, Giorgio Armani Privé, Iris van Herpen, Ulyana Sergeenko, Valentino, Viktor & Rolf, Azzedine Alaïa y Balenciaga.

En resumen, una marca no puede autodenominarse “alta costura” sin la aprobación oficial de la Chambre Syndicale en París. Es un título protegido que exige tradición, artesanía y exclusividad absoluta.

Cercanos, pero no equivalentes

En la industria de la moda, lujo y alta costura son conceptos cercanos, pero no equivalentes. El lujo construye universos aspiracionales a través de la herencia, la artesanía y la exclusividad; la alta costura, en cambio, es un título oficial reservado a casas que convierten cada prenda en una obra de arte hecha a medida.

En definitiva, toda alta costura es lujo, pero no todo lujo es alta costura. Entender esta diferencia es comprender que la moda no solo viste: también narra, preserva y transforma su propia historia.