En una noche marcada por el optimismo económico y la visión de futuro, Scotiabank República Dominicana anunció que la República Dominicana se convertirá en su hub regional y la sede desde donde liderará sus operaciones e inversiones en el Caribe, Centroamérica y Colombia.

El anuncio fue realizado por Jabar Singh durante un encuentro celebrado en Santo Domingo, que reunió a autoridades gubernamentales, representantes del sector empresarial, miembros del cuerpo diplomático e invitados especiales, contando además con la presencia del presidente constitucional de la República Dominicana, Luis Abinader.

La decisión fortalece el posicionamiento estratégico de la República Dominicana dentro de la visión internacional del Grupo y reafirma el compromiso de largo plazo de Scotiabank con el país, desde donde continuará impulsando capacidades regionales, inversión y talento.

Más de un siglo de confianza en el país

El anuncio se sustenta en una presencia de más de cien años en territorio dominicano. Desde 1920, Scotiabank ha acompañado el desarrollo económico y social de la nación, consolidando operaciones que hoy reúnen a más de 5,000 colaboradores en el mercado local.

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Durante su intervención, Jabar Singh destacó que esta decisión responde a una visión estratégica que reconoce la estabilidad macroeconómica, el clima de negocios y la creciente integración internacional de la República Dominicana, factores que han convertido al país en una plataforma clave para el crecimiento regional.

“Las decisiones de inversión de largo plazo no ocurren por casualidad. Ocurren cuando un país logra construir estabilidad macroeconómica, fortalecer su institucionalidad e impulsar su competitividad. Hoy, la República Dominicana proyecta precisamente eso ante el mundo”.

Jabar Singh

El presidente Abinader resalta la resiliencia de la economía dominicana

Durante la actividad, el presidente Luis Abinader resaltó el posicionamiento de la República Dominicana como una economía dinámica, resiliente y abierta a la inversión internacional, destacando la confianza que importantes actores globales continúan depositando en el país.

El mandatario agradeció además la relación histórica construida por Scotiabank en territorio dominicano y celebró los años de respaldo y compromiso de la entidad financiera con la nación.

Abinader señaló que, más allá de ser una institución bancaria internacional, Scotiabank se ha convertido en parte de la vida económica y social del país, formando vínculos cercanos con generaciones de dominicanos y dominicanas que han visto crecer la entidad junto al desarrollo nacional.

Santo Domingo como centro de liderazgo regional

El Caribe representa una región estratégica para The Bank of Nova Scotia, concentrando una base de activos superior a los 26 mil millones de dólares canadienses y aportando cerca de un tercio de los resultados de su banca internacional.

Como parte de esta nueva etapa, Scotiabank continuará fortaleciendo su presencia en República Dominicana mediante nuevas capacidades de negocio, una futura sede corporativa y un modelo regional liderado desde Santo Domingo, apalancado principalmente en talento dominicano y complementado con experiencia internacional.

A la fecha, la entidad ha invertido en el país un capital superior a los 650 millones de dólares canadienses, proyectando además una inversión aún mayor para los próximos cinco años, con enfoque prioritario en la República Dominicana.

“Hace más de un siglo tomamos la decisión de apostar por este país. Y hoy, viendo el rumbo que lleva la nación, estamos convencidos de algo: la mejor etapa de la República Dominicana todavía está por escribirse. Y Scotiabank quiere ser parte de ella”, concluyó Singh.

1 de 13 | Luis Abinader, Presidente Constitucional de la República Dominicana 2 de 13 | Luis Abinader y Jabar Singh. 3 de 13 | María Isabel Grullón, Luis Abinader, Jabar Singh, Alejandro Fernández W. 4 de 13 | Héctor Valdez Albizu, Alejandro Fernández W. 5 de 13 | Luis Abinader, Presidente Constitucional de la República Dominicana 6 de 13 | Carolina Mejia, Alcaldesa del Distrito Nacional y Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana. 7 de 13 | Pedro Urrutia (director DGII), Jacqueline De Lima (Embajadora de Canadá en RD) y Jabar Singh. 8 de 13 | Tomás Alonso, Yulianna Ramón, María Isabel Grullón y Manuel Luna. 9 de 13 | Víctor -Ito-Bisonó, Ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones. 10 de 13 | Jabar Singh y Carolina Mejía, Alcaldesa del Distrito Nacional. 11 de 13 | Roxalía Muñoz y Miguel Barletta. 12 de 13 | Francisco Torres y Roberto Herrera. 13 de 13 | Héctor Valdez Albizu, Jabar Singy y Alejandro Fernández W.

Una velada entre líderes empresariales y visión de futuro

La actividad sirvió además como espacio de networking y diálogo entre líderes empresariales, representantes del sistema financiero y figuras del ámbito institucional, en una noche enfocada en las oportunidades de crecimiento, innovación e integración regional.

Con este anuncio, Scotiabank reafirma su visión de continuar consolidando a la República Dominicana como un eje estratégico para el Caribe y América Latina, fortaleciendo las conexiones entre mercados y ampliando su capacidad de operación desde el país.

Karla Báez Karla Báez R. es comunicadora social, docente universitaria y estratega digital especializada en comunicación estratégica y cultura digital. Entusiasta del storytelling, imagen, social media y análisis de tendencias culturales, explorando además temas vinculados al cine, la moda, el entretenimiento y la feminidad contemporánea desde una mirada creativa y analítica. Como docente y creadora digital, apuesta por una comunicación innovadora, cercana y conectada con las nuevas audiencias, construyendo proyectos que unen visión académica, narrativa visual y transformación cultural. Ver más