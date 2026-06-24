La comunicadora Jatnna Tavárez fue reconocida por su trayectoria profesional durante la tercera edición del Premio Mujeres que Inspiran, una iniciativa que distingue a mujeres por sus aportes en diferentes ámbitos de la vida pública, profesional y comunitaria.

La distinción coloca a Tavárez entre las figuras que han recibido el principal reconocimiento de la premiación en años recientes. Al recibir el galardón, agradeció el homenaje y destacó la importancia de promover valores que contribuyan al fortalecimiento de la sociedad.

La ceremonia también reconoció a Massiel Javier Almonte como Mujer Líder del Año, una categoría orientada a destacar el liderazgo femenino en distintos espacios de la vida nacional. Asimismo, la comunicadora y creadora de contenidos Iamdra Fermín obtuvo el premio en la nueva categoría de Liderazgo Digital, incorporada por primera vez en esta edición para reconocer la influencia y el impacto de las plataformas digitales.

Entre las demás galardonadas figuraron Patricia Portela Piña, en el renglón de Educación; Sussie Lozada, por su Compromiso Social; Agripina Ramírez, en Superación Profesional; y Senovia García, en Emprendimiento.

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Durante el acto, la periodista Emelyn Baldera, fundadora de la iniciativa, informó que en esta edición se recibieron 1,412 postulaciones provenientes de distintos países, principalmente de Argentina, Colombia y República Dominicana. Según explicó, el crecimiento en la cantidad de candidaturas refleja el interés que ha despertado el reconocimiento desde su creación.

La premiación se celebró en el Teatro de Casa San Pablo y reunió a representantes del ámbito empresarial, cultural, académico y de la comunicación. La actividad incluyó presentaciones artísticas y espacios de reconocimiento a mujeres que, desde distintas áreas, han desarrollado proyectos con impacto social y profesional.

Más allá de la ceremonia, la premiación se suma a las iniciativas que buscan visibilizar el liderazgo femenino en espacios donde históricamente las mujeres han enfrentado mayores barreras para acceder a posiciones de influencia y reconocimiento público.

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