El movimiento Esencia Naqueña realizó este viernes el lanzamiento oficial de su plancha y su plan de trabajo con miras a las elecciones del próximo 26 de abril en el Club Deportivo Naco.

La plancha está encabezada por Héctor Gaud como candidato a la presidencia, acompañado por Francisco Abreu (primer vicepresidente), Arnaldo Sánchez (secretario), John Agramonte (tesorero), Carmen Cuevas (segunda vicepresidenta), Ángela Fragoso (vicetesorera), Laura Sánchez (vicesecretaria), Franklyn Abreu (vocal) y Julio Abreu (vocal).

Durante el acto, Gaud presentó las líneas generales de su programa de gobierno, destacando un enfoque basado en la institucionalidad, la sostenibilidad financiera y la cercanía con los socios. En su intervención, afirmó que la propuesta surge del diálogo con la membresía y de la necesidad de fortalecer la gestión del club.

Héctor Gaud hace su exposición junto a los miembros de la plancha Esencia Naqueña.

“Hoy no venimos a prometer. Venimos a proponer”, expresó el candidato, subrayando que su proyecto se fundamenta en una administración responsable, transparente y orientada a resultados.

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El aspirante a la presidencia delineó una visión centrada en cuatro ejes principales: un club institucionalmente sólido, una gestión financiera disciplinada, un entorno familiar e inclusivo, y el fortalecimiento de la vida cultural y comunitaria. En ese sentido, reafirmó que “el Naco también es cultura”, destacando la importancia de ampliar las actividades que promuevan la convivencia y el sentido de pertenencia entre los socios.

Entre las principales propuestas presentadas, se incluyen:

No aumentar las cuotas durante los próximos dos años

Eliminar el cobro en disciplinas deportivas

Garantizar precios justos en alimentos, bebidas y servicios

Ampliar las oportunidades para hijos de socios

Realizar celebraciones institucionales sin costo adicional

Extender los horarios en áreas deportivas y de entretenimiento

Asimismo, Gaud anunció la creación de un círculo de damas, orientado a fortalecer la participación, promover el bienestar integral, impulsar actividades culturales y desarrollar iniciativas sociales y comunitarias dentro y fuera del club.

El candidato enfatizó que su proyecto no responde a intereses individuales, sino a un compromiso colectivo con el futuro de la institución. “Este no es un proyecto personal. Es un compromiso con la institucionalidad, con la transparencia y con las familias naqueñas”, señaló.

El acto marcó el inicio formal de la campaña de Esencia Naqueña, en un contexto en el que la propuesta busca posicionarse como una alternativa de gestión seria, equilibrada y orientada al fortalecimiento del Club Deportivo Naco.

Las elecciones se celebrarán el próximo 26 de abril.

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