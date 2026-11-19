Grupo Yunén designó a Gustavo Yunén como nuevo director general, como parte de un proceso de transición generacional para dar continuidad al desarrollo de la organización, fundada por el doctor José Rafael Yunén Brugal y con más de seis décadas de trayectoria.

Al asumir el cargo, Gustavo Yunén expresó su compromiso de continuar el legado familiar y fortalecer las operaciones de la empresa, que agrupa negocios vinculados a los servicios de salud y seguros.

“Me siento profundamente contento y agradecido de tener la oportunidad de continuar el legado que comenzó mi abuelo, y que mi padre, el Dr. Ramón Yunén, y mi tío, el Dr. José Rafael Yunén, han contribuido a desarrollar y fortalecer durante tantos años”, manifestó durante un encuentro con colaboradores en la sede de la organización, en Santo Domingo.

El nuevo director general afirmó que su gestión estará orientada a fortalecer la institución y adaptar sus servicios a las necesidades de los clientes, con énfasis en la salud y el bienestar de los dominicanos.

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Como parte de los cambios, el doctor Ramón Yunén asumirá la presidencia del Consejo de Directores de Grupo Yunén. Ese órgano también estará integrado por el doctor José Rafael Yunén González, León A. Patiño y Javier Baquero.

Trayectoria de Gustavo Yunén

Gustavo Yunén inició su carrera en el grupo en 2011 como oficial de reclamaciones de ARS Yunén, posición desde la que conoció los procesos operativos y las necesidades de los afiliados.

Posteriormente, regresó a la organización para crear y desarrollar el departamento comercial y corporativo, y luego asumió responsabilidades en la Gerencia de Mercadeo.

También trabajó durante cinco años como consultor externo de las empresas del grupo en estrategia, mercadeo y comunicaciones, con énfasis en el posicionamiento de marca y el desarrollo comercial. En 2023 se incorporó al Consejo de Directores.

“Contamos con el talento humano, la experiencia y las capacidades necesarias para seguir creciendo, innovando y generando valor. Nuestro compromiso será fortalecer lo que hemos construido, evolucionar con las necesidades de nuestros clientes y garantizar que Grupo Yunén continúe siendo una organización relevante, confiable y sostenible para las próximas generaciones”, expresó.

El grupo ha diversificado sus operaciones a través de empresas como ARS Yunén, Seguros Yunén y My Médico, con servicios y soluciones dirigidos a personas, familias y empresas.

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