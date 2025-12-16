Grupo Ramos muestra la primera etapa de la transformación de la emblemática Multicentro Churchill

Grupo Ramos, a través de su marca Sirena, presentó la primera etapa de la transformación de la emblemática Multicentro Churchill, una renovación que se integra al plan de expansión nacional que la empresa ya ha puesto en marcha y con el cual proyecta duplicar su presencia en todo el país. Este avance coincide con el 60 aniversario de Sirena y reafirma su propósito de mejorar vidas, todos los días.

Esta fase inicial se centra en la modernización del área del supermercado, incorporando un diseño renovado, más amplio, cómodo y lleno de colores, pensado para ofrecer una experiencia de compra más práctica, fluida y agradable. El nuevo concepto facilita la movilidad, mejora la visibilidad de las categorías y amplía la oferta de productos, con exhibiciones más robustas y mayor variedad en secciones estratégicas.

El proceso de remozamiento que hoy exhibe Sirena Multicentro Churchill ha sido concebido y desarrollado por Landini Associates, firma internacional de diseño con sede en Sídney, reconocida por su enfoque estratégico y centrado en las personas. La intervención responde a una visión integral que prioriza la experiencia del cliente, la funcionalidad del espacio y la coherencia con la identidad de la marca, dando como resultado un entorno más contemporáneo, claro y alineado con las nuevas dinámicas del retail.

La transformación también introduce innovaciones sostenibles de alto impacto, como la implementación de tecnología de refrigeración con CO₂ transcrítico, una solución que reduce más del 99 % de las emisiones frente a refrigerantes tradicionales y que forma parte del compromiso de Grupo Ramos de integrar la sostenibilidad en el diseño técnico de todas sus tiendas nuevas y renovadas.

Desde la visión operativa, Pedro Tejada, vicepresidente de Operaciones, destacó: “Hace unos meses presentamos nuestro plan de renovación y expansión, y hoy nos llena de satisfacción comenzar a mostrar sus primeros avances. Esta remodelación representa un paso firme dentro de nuestro proceso de innovación continua y crecimiento sostenible. En el año en que celebramos los 60 años de Sirena, seguimos evolucionando para ofrecer experiencias superiores y fortalecer nuestra visión de servir mejor a nuestras comunidades”.

Asimismo, Carmen Julia Ángeles, directora de Mercadeo del Grupo Ramos, afirmó: “Queremos que esta tienda se sienta más vibrante, colorida y cercana a las familias. Esta transformación refleja la esencia de Sirena y nuestras temporadas favoritas. Muy pronto presentaremos nuevos coleccionables y propuestas especiales que harán cada visita aún más memorable”.

Sirena Churchill continuará operando con normalidad durante todo el proceso de renovación, permitiendo que los clientes disfruten progresivamente de cada una de las mejoras implementadas.

Grupo Ramos reafirmó así su compromiso con la innovación, el crecimiento sostenible y la creación de experiencias que elevan el estándar del retail en la República Dominicana.

