Grupo Ramos puso en marcha el proyecto "Kits sensoriales de infinitas formas", una iniciativa dirigida a personas con condiciones de neurodiversidad o neurodivergencia que presentan sensibilidades ante estímulos como las luces y los sonidos.

Yoel Gómez, líder de Sostenibilidad de Grupo Ramos, explicó que el proyecto se desarrolla en alianza con la empresa internacional Culture City y la Fundación Abraza, como parte de las acciones de la empresa para apoyar a sus clientes dentro de su estrategia de sostenibilidad.

Gómez indicó que la iniciativa comenzará en 10 tiendas Sirena, ubicadas en diferentes regiones del país: Norte, Este, Sur y Gran Santo Domingo.

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Asimismo, señaló que Grupo Ramos tiene previsto extender el proyecto posteriormente a las demás tiendas a nivel nacional.

El representante de la empresa explicó que el propósito es ofrecer herramientas que ayuden a las personas con sensibilidades sensoriales durante su proceso de compra y les permitan disfrutar de una experiencia de servicio de calidad.

Gómez expresó su confianza en que el proyecto tendrá un impacto importante para las personas beneficiadas y destacó que esta iniciativa busca que todos los clientes puedan disfrutar de una buena experiencia de compra en las tiendas Sirena.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más