A través de su programa de Responsabilidad Social Humano de Corazón, Grupo Humano realizó su tradicional entrega de juguetes, a sus fundaciones aliadas, en el marco de la celebración de la Navidad.

Con una representación de su Voluntariado Corporativo conformado por más de 200 voluntarios, y los personajes representativos de la temporada, llevaron amor, esperanza y solidaridad a las fundaciones: Aprendiendo a Vivir, Heart Care Dominicana, Nido para Ángeles, Fundación St. Jude, World Vision y también a sus aliadas en Santiago: Amigos por el Síndrome de Down y Luz y Esperanza por el Autismo.

Durante el recorrido se hizo entrega, además, de la donación correspondiente a lo recaudado con la colección de joyas anual Madres Solidarias, y que en este 2025 ascendió a 2.1 millones de pesos, que fueron distribuidos de manera equitativa entre las fundaciones aliadas.

En palabras de las representantes y quienes recibieron el aporte, este gesto de Humano de Corazón cada año, impulsa significativamente la gestión que realizan y ayuda a materializar iniciativas y proyectos de alto impacto dentro de cada fundación para ayudar a cientos de niños y sus familias en condiciones de vulnerabilidad.

Sobre Humano de Corazón

Es el programa de responsabilidad social empresarial de Grupo Humano, que tiene la misión de apoyar incondicionalmente la recuperación de niños de escasos recursos afectados por enfermedades del alto costo y complejidad y condiciones de vida permanente, forjando alianzas con fundaciones e instituciones destacadas en el ámbito de la salud, devolviendo sonrisas con un apoyo de corazón.

A la fecha, Humano de Corazón, ha logrado impactar la vida de más de 10 mil niños a quienes han apadrinado sus operaciones o tratamientos, o fomentado hábitos saludables a través de jornadas médicas y programas educativos. El programa cuenta con una inversión social acumulada superior a los RD$100 millones, entregada mediante acciones propias o a través del apoyo a las actividades que realizan las fundaciones aliadas.

Sobre Grupo Humano

Grupo asegurador de capital dominicano, con una trayectoria de más de 20 años de excelencia e innovación, brinda una oferta integral de seguros a través de sus empresas Primera ARS, enfocada en cuidar la salud de los afiliados del régimen contributivo de la Seguridad Social; y de Humano Seguros, especialista en seguros de salud, vida y propiedades. Mediante sus empresas, el grupo busca promover el desarrollo del país a través de una amplia red de prestadores de servicio, múltiples canales de atención y servicio superior, respaldando así su compromiso de cuidar el bienestar de las personas.

