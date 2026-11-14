El octavo Foro de Mujeres Hispanas en Montreal marca el inicio de una red de liderazgo nacional en Canadá

Con el objetivo de transformar la visibilidad comunitaria en influencia institucional, la organización Héritage Hispanique Québec celebró el pasado domingo 4 de octubre de 2026 la octava edición del Foro de Mujeres Hispanas.

El evento, encabezado por la presidenta y directora general de la entidad, la dominicana Alexandra Regalado, reunió a mujeres de diversas generaciones, profesiones y nacionalidades, marcando un precedente en el país al anunciar su expansión hacia otras provincias canadienses.

Lo que nació hace ocho años como una iniciativa local en Montreal busca ahora tejer una red de apoyo y liderazgo que trascienda las fronteras de Quebec. Según informó la organización, la hoja de ruta de esta nueva etapa estratégica contempla una próxima edición en la provincia de Manitoba el 23 de octubre de 2026, con proyecciones de extenderse durante el año 2027 hacia ciudades clave como Toronto y Calgary.

«Hoy estamos creando un precedente: una iniciativa nacida en Montreal comienza a extenderse más allá de Quebec», expresó Alexandra Regalado durante su intervención. La dirigente enfatizó que la meta es construir una estructura permanente para las futuras generaciones: «Mi visión es que el foro trascienda mi propio liderazgo y permanezca en el tiempo. No quiero que las mujeres que vienen detrás de nosotras tengan que comenzar desde cero. Estamos pasando de la visibilidad a la influencia, y de un foro local a un movimiento capaz de conectar mujeres de distintas provincias».

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Respaldo institucional y llamado al liderazgo

La jornada contó con la participación virtual de la alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, quien envió un mensaje en video a las asistentes para reconocer la trayectoria del foro y el impacto del liderazgo femenino en la ciudad.

«Sé que no estaría aquí sin tantas mujeres que, antes que yo, se atrevieron a empujar las puertas y a ocupar espacios que durante mucho tiempo estuvieron cerrados para nosotras», afirmó la alcaldesa, exhortando a las presentes a asumir roles de decisión: «Crean en sus aspiraciones, levanten la voz y atrévanse a liderar. Porque cuando una mujer avanza, abre el camino para muchas más».

Diálogo, cultura y prevención

El programa de esta octava edición abordó ejes fundamentales como la autonomía financiera, el emprendimiento, la innovación tecnológica, la salud, la familia y los retos de integración profesional, incluyendo la situación de mujeres inmigrantes cuyos títulos académicos aún esperan reconocimiento en Canadá.

Durante el encuentro se desarrollaron diversas mesas de trabajo y diálogo sobre problemáticas migratorias y realidades de los países de origen, con la participación destacada de Paola Mejía, Blanca Ramos, Berky Pineda, Maritza Obando Paredes, Diana Varela, Marie Membrado, María Auxiliadora Arce, Shanif Castillo, Levy Barragán, Kety F. Genao y María Paone. Asimismo, el espacio incluyó una exhibición de productos elaborados por mujeres emprendedoras, bajo la coordinación de Cristina Singuenza.

La agenda integró además expresiones artísticas y de concienciación social:

Arte y teatro: Se presentó la artista mexicana María María y se llevó a escena la obra Mujeres de papel, a cargo de la Fundación Casita de Sueños de República Dominicana, dirigida por la actriz Berky Pineda.

Prevención social: Se habilitó un espacio de sensibilización sobre la violencia conyugal en colaboración con el Servicio de Policía de la Ciudad de Montreal (SPVM).

Al cierre de la actividad, bajo el lema institucional «Compartamos nuestra cultura», Regalado reiteró que el desafío de Héritage Hispanique Québec será consolidar esta experiencia acumulada en una plataforma de desarrollo continuo que fortalezca el papel económico, social y cultural de la mujer hispana en todo el territorio canadiense.

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