El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) reconoció a la doctora Milagros Ortiz Bosch, directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), por su compromiso con la transparencia y la integridad pública en el marco del lanzamiento de la plataforma de Conducta Empresarial Responsable (CER) en Santo Domingo.

El Conep destacó la labor de la funcionaria en la promoción de la integridad y el fortalecimiento institucional en República Dominicana, así como su colaboración con el sector privado en la construcción e impulso de la iniciativa CER.

Celso Juan Marranzini, presidente del Conep, describió a Ortiz Bosch como un referente moral de la vida pública dominicana y una aliada invaluable del proyecto CER.

La funcionaria, al recibir el reconocimiento, afirmó que este logro es fruto del trabajo conjunto entre sectores diversos, asegurando que República Dominicana es un referente en transparencia.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ortiz Bosch compartió el reconocimiento con todos los actores que han apostado al diálogo, la concertación y el fortalecimiento democrático, agradeciendo al Conep la confianza en el Gobierno y la iniciativa construida en colaboración.

La plataforma CER es una herramienta de registro voluntario que permite a las empresas evaluar su desempeño en materia de cumplimiento e integridad mediante un autodiagnóstico práctico.

Con CER, el Conep reafirma su compromiso con un entorno empresarial más competitivo, responsable y alineado con las exigencias globales en gobernanza y sostenibilidad.

La plataforma servirá como punto de encuentro para empresas que busquen adoptar modelos de gestión más transparentes y orientados al desarrollo sostenible.

CER ofrece guías, documentos y materiales para facilitar la integración y práctica de principios de transparencia, integridad y crecimiento sostenible.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más