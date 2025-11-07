El economista Alexis Cruz Rodríguez fue investido este jueves como Miembro de Número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD).

La bienvenida estuvo a cargo de Manuel Herrera Carbuccia, quien destacó los méritos académicos y el compromiso del investido con el pensamiento científico y el desarrollo económico del país.

La presentación del acto corrió por cuenta de José Luis de Ramón, coordinador de la Comisión de Economía, quien subrayó la trayectoria nacional e internacional del nuevo miembro.

En su discurso de ingreso, titulado Crecimiento económico y política monetaria en un mundo post-COVID, el Cruz Rodríguez ofreció una visión panorámica sobre la evolución económica global en el siglo XXI.

El economista analizó el comportamiento de las economías en el período posterior a la pandemia desde la perspectiva de los modelos new keynesianos con agentes heterogéneos.

Durante su intervención explicó que el exceso de ahorro de los hogares de mayores ingresos durante la pandemia contribuyó a sostener la demanda agregada pese al alza de las tasas de interés en 2022 y 2023.

Al acto asistieron miembros reconocidos de la Academia, entre ellos Miguel Ceara Hatton, Fernando Manuel Pellerano e Isidoro Santana, además de familiares y amigos del investido.

Alexis Cruz Rodríguez es doctor en Economía (PhD) por la Universidad de Surrey y posee una maestría en Economía Financiera por la Universidad de Santiago de Chile, así como estudios de posgrado en ILADES–Georgetown University.

Cuenta también con un máster en Escritura Creativa por la Universidad de Salamanca y una licenciatura en Economía por el INTEC.

En el ámbito académico ha coordinado maestrías en PUCMM, dirigido la Escuela de Economía de la Universidad Católica Santo Domingo y se ha desempeñado como profesor en universidades nacionales e internacionales.

Sus investigaciones han sido publicadas en revistas especializadas de alcance internacional, ha actuado como evaluador académico y es coautor del libro La cultura del ahorro en la República Dominicana: Del situado a la banca.

