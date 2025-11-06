Banreservas y ARS Reserva renuevan acuerdo con Ministerio de Salud y el Hemocentro Nacional

El Banco de Reservas y la Administradora de Riesgos de Salud ARS Reservas renovaron un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Salud Pública y el Hemocentro Nacional, para promover la donación voluntaria de sangre en el país y desarrollar iniciativas educativas que fortalezcan la conciencia ciudadana sobre este acto solidario.

El documento fue rubricado por el doctor Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo de Banreservas; Martín Rivera Gabirondo, vicepresidente ejecutivo de ARS Reservas; doctor Víctor Atallah, ministro de Salud Pública, y el doctor Pedro Sing Ureña, director del Hemocentro.

El convenio establece la asistencia recíproca para el desarrollo de campañas informativas y de sensibilización sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre, jornadas de donación en espacios comunitarios y la integración de la entidad financiera y su ARS a la Red Nacional de Sangre.

El doctor Aguilera saludó la iniciativa destinada a generar la cultura de donar sangre, no solo en la familia Reservas, sino en todo el país, a través de una conciencia ciudadana.

«Este acuerdo, con una duración de tres años, garantiza la colaboración efectiva de ARS Reservas, mediante la implementación de todas las diligencias necesarias para contribuir a afianzar la cultura de donación, motivando a todos sus relacionados para que, al convertirse en donantes voluntarios, asuman una acción de responsabilidad ciudadana en bienestar de los demás», agregó.

Dijo que el presidente Luis Abinader se preocupa por garantizar el derecho de los dominicanos a recibir asistencia hospitalaria, medicamentos y otros componentes, través del Ministerio de Salud Pública y otros organismos ligados a la salud.

Por su lado, Rivera Gabirondo recordó las jornadas y la promoción realizadas por colaboradores de la institución.

«Hoy renovamos ese compromiso, ampliando nuestro alcance y uniendo esfuerzos con instituciones que comparten nuestra visión de servicio y humanidad», puntualizó.

Asimismo, Atallah resaltó la importancia de este sencillo acto con el que se disminuyen los niveles de urgencia para el abastecimiento del líquido vital en el país y con el cual cada ser humano puede convertirse en un héroe para otros.

«Hoy logramos acuerdos que nos permitirán conformar fuerzas unidas para garantizar el acceso al recurso más preciado: la sangre. Dios nos dio la grandeza de producirla constantemente, y con ese don también nos otorgó la oportunidad de salvar vidas a través del acto de donar. Sentarnos hoy aquí a firmar este acuerdo es una muestra del compromiso que ha establecido el presidente: elevar la esperanza de vida de todos los dominicanos».

Mientras que Pedro Sing, indicó: «Hemos logrado avances importantes en la captación de donantes y en la respuesta a las necesidades de los pacientes. Aunque aún queda camino por recorrer, trabajamos cada día para fortalecer el sistema y garantizar disponibilidad oportuna. Donar sangre no duele; lo que duele es cuando alguien la necesita y no aparece».

El Banco de Reservas y su filial ARS Reservas, como instituciones de referencia nacional, se constituyen en aliados estratégicos para fomentar la cultura de donar sangre entre sus colaboradores, afiliados y comunidades de influencia.

En el 2022, las instituciones firmantes realizaron su primer acuerdo en procura de fomentar la donación y adquisición de sangre de forma segura y suficiente. Con esta renovación del acuerdo cada entidad deja establecido el interés y la disposición de colaboración en pro del abastecimiento de la demanda diaria a nivel nacional

