La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig) habría concluido una investigación al hospital Nuestra Señora de Regla, de Baní, por diversos aspectos, entre ellos la supuesta sustracción de varios equipos de aire acondicionado desde el centro de salud, a plena luz del día, en abril de este año 2025.

Según la comunicación firmada por la directora de la Digeig, Milagros Ortiz Bosch, y dirigida a la periodista Patricia Báez Martínez:

“Somos de criterio que debe recomendarse a la máxima autoridad de la Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Salud la realización de actividades para fortalecer o mejorar la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad, acorde a los protocolos exigidos, para una mayor salvaguarda de la infraestructura, equipamientos y demás bienes que forman parte del activo del Estado dominicano. De haberse realizado el procedimiento de los infractores en el plazo que especifica la ley… hoy en día el Sistema de Salud tendría no solo un precedente importante para exhibir en materia de justicia, sino que quizá aquellos instrumentos que fueron sustraídos se hubieran podido recuperar y devolver al erario. En este punto específico puede notarse no solo una inobservancia por la falta de conocimiento de los procesos, sino una falta de voluntad ante la inercia de no buscar la orientación correspondiente…”.

La funcionaria da a entender en su misiva que el director del hospital de Baní, doctor José Lara, desconocía que ante un robo procede hacer la denuncia o querella ante la Policía Nacional o el Ministerio Público. Sin embargo, en una noticia publicada el 13 de mayo por un medio local, el funcionario admitió haber realizado la denuncia del robo ante la instancia competente.

Para agosto pasado, el hospital volvió a ser objeto de un nuevo robo, esta vez de unas puertas que aún no estaban instaladas, así como de equipos de trabajo pertenecientes a la empresa contratista encargada de colocarlas. El hospital se desligó del hecho alegando que el robo había sido a la empresa contratista, aunque ocurrió dentro de las instalaciones del centro de salud. Sobre el curso de la denuncia de ese robo tampoco se han tenido noticias.

A principios de septiembre se supo que habrían sido detenidos cuatro empleados del hospital, presuntamente por estar vinculados a un robo en el centro de salud, pero no se ha sabido más de ese proceso. Cortina de humo. Luego, la Dirección Provincial de Prensa de la Presidencia aclaró que los detenidos no eran empleados del hospital. ¿Por qué no aclaró eso el director? Sobre esas investigaciones tampoco se ha sabido más. Todos los robos en el hospital de Baní terminan en un punto muerto.

Otros aspectos de la denuncia original ignorados por Ortiz Bosch

La denuncia original de la periodista incluía dos aspectos más:

La baja puntuación del hospital en el ranking del Sistema Municipal de Administración Pública (Sismap), que sirve para evaluar y premiar la gestión de las instituciones públicas locales. La muerte del adolescente Erian Díaz (17 años), ocurrida en abril de este año en la acera del hospital, luego de que fuera llevado a Emergencia por una unidad del 911 en presumible estado de intoxicación por drogas controladas. El centro de salud no contaba con cintas para inmovilizar pacientes agresivos ni con personal de seguridad para ayudar a controlar al menor mientras era medicado.

En julio de este año, la periodista se comunicó vía telefónica con la Digeig para conocer el estado de la investigación y recibió como respuesta que esa dirección estaba a la espera de un informe del Servicio Nacional de Salud (SNS) sobre la muerte del menor Erian Díaz para poder concluir la investigación. Sin embargo, el informe final, firmado por Ortiz Bosch el 17 de octubre pasado, ni siquiera menciona ese caso, el cual conmocionó a la sociedad banileja, toda vez que Erian Díaz, como ser humano y menor con una condición mental especial, debió haber recibido la atención médica que requería.

Patricia Báez Martínez Periodista Patricia Báez Martínez es periodista profesional, escritora y activista ecológica. Ver más