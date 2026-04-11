La Diócesis de Nuestra Señora de La Altagracia llamó a su comunidad a unirse a la jornada mundial de oración por la paz convocada por el papa León XIV, en un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones. La vigilia está prevista para este sábado 11 de abril en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, y busca congregar a la Iglesia universal en torno a un mismo propósito.

A través de una carta pastoral, el obispo exhortó a sacerdotes, diáconos, religiosos y fieles a integrarse espiritualmente a la iniciativa desde sus comunidades, con distintas formas de participación. Entre las sugerencias figuran dedicar momentos especiales de oración, ofrecer misas por la paz y rezar el rosario, adaptando cada actividad a la realidad de las parroquias.

El mensaje se enmarca en el tiempo pascual, que celebra la resurrección de Jesucristo como fundamento de la esperanza cristiana. En ese sentido, el obispo subrayó que la paz, más que la ausencia de conflictos, implica reconciliación, justicia y fraternidad, e instó a vivir la jornada como una expresión de comunión eclesial y compromiso con la transformación social.

Asimismo, pidió a los líderes pastorales promover activamente la convocatoria, con el objetivo de que las comunidades se sientan parte de una oración común. Consideró que este tipo de iniciativas refuerza el sentido de pertenencia y la participación de los fieles en la vida de la Iglesia.

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La diócesis, con sede en Higüey, se integra así a una convocatoria global que, según el mensaje, busca no solo la oración, sino también generar conciencia sobre el papel de los creyentes en la construcción de una cultura de paz, en momentos en que persisten desafíos sociales como la violencia y la desigualdad.

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