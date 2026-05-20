Claro se posiciona entre las empresas con mejor reputación corporativa en Centroamérica y República Dominicana

Claro, empresa de telecomunicaciones con presencia en 22 países, refuerza su liderazgo regional al ubicarse entre las organizaciones más valoradas por su gestión, confianza y desempeño empresarial en Centroamérica y República Dominicana, de acuerdo con el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO).

En la segunda edición del ranking regional de Empresas con Mejor Reputación Corporativa, auditado por KPMG, la compañía figura en la quinta posición. Además, ocupa el octavo lugar en el primer ranking regional de Empresas Más Responsables en criterios ESG 2025, que evalúa el desempeño ambiental, social y de gobernanza de las principales organizaciones de la región.

Compañía de élite

En la entrega regional, Claro comparte estos reconocimientos junto a algunas de las compañías más influyentes y admiradas a nivel global y regional, entre ellas Nestlé, BAC, AB InBev, Coca-Cola, PriceSmart, Walmart, Unilever, Bimbo y McDonald’s. Esto consolida su posicionamiento entre las marcas con mayor reputación y confianza en Centroamérica y República Dominicana.

Ambas distinciones fueron entregadas durante el II Foro Regional de Reputación Corporativa MERCO 2026, que reunió a líderes empresariales, especialistas en comunicación corporativa y expertos de la región para compartir tendencias y mejores prácticas en sostenibilidad y gestión reputacional.

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Carlos Cueto, presidente ejecutivo de Claro Dominicana, valoró los reconocimientos como un reflejo de la confianza que clientes, aliados y la sociedad depositan en la empresa.

"Reafirmamos nuestra convicción de que liderar con innovación, conectividad y sostenibilidad nos permite evolucionar con propósito, generando valor real y contribuyendo de manera sostenida al desarrollo económico y social de los países donde operamos."

Por su parte, José María San Segundo Encinar, director ejecutivo de MERCO, destacó que ambos rankings reconocen a empresas que están marcando el camino del liderazgo, la confianza y la reputación corporativa en la región, "reflejando el valor de construir relaciones sólidas con todos los grupos de interés y consolidar una reputación basada en credibilidad, sostenibilidad y liderazgo empresarial".

Qué es MERCO

MERCO es uno de los monitores de referencia en evaluación reputacional a nivel mundial. Cuenta con una metodología multistakeholder que analiza la percepción de directivos, consumidores, expertos y otros grupos de interés. Sus rankings son elaborados por Análisis e Investigación y verificados de forma independiente por KPMG, garantizando transparencia y rigor en el proceso.

Con este logro, Claro reafirma su propósito corporativo de hacer posible un mundo mejor a través de la conexión, la innovación y el desarrollo de los países donde tiene presencia.

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